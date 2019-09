Będzie trudniej o finansowanie projektów węglowych

UE idzie w kierunku wdrożenia strategii finansowania zrównoważonego wzrostu i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. W środę ambasadorowie państw UE uzgodnili stanowisko w sprawie wspólnego systemu klasyfikacji, tak by zielone inwestycje były naprawdę zielone.

Te z pozoru techniczne kwestie dotyczące systemu finansowego będą miały bardzo duży wpływ na dostęp do środków finansowych dla konkretnych inwestycji. Już teraz wiele instytucji bankowych niechętnie kredytuje projekty związane np. ze spalaniem węgla. Europejski Bank Inwestycyjny ma nawet próg emisji CO2/kWh, po przekroczeniu którego nie wchodzi w projekty.

Ustawianie limitu CO2 to tylko jeden ze sposobów zniechęcania kapitału do finansowania inwestycji, które byłyby niekorzystne dla klimatu. Unijni legislatorzy pracują nad systemem nazywanym taksonomia, czyli wspólną klasyfikacją dla biznesu dotyczącą rodzajów działalności, które mogą faktycznie przyczynić się do łagodzenia zmian klimatu lub do przystosowania się do nich. Polski sektor bankowy obawia się, że te regulacje mogłyby utrudnić mu finansowanie wielu projektów nad Wisłą.

W środę unijni ambasadorowie przyjęli stanowisko w sprawie propozycji Komisji Europejskiej, których celem jest takie nakierowanie inwestycji prywatnych, by służyły przejściu na model gospodarki neutralnej dla klimatu.

„Udział sektora prywatnego ma absolutnie kluczowe znaczenie w zmaganiu się z wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu. Do przejścia do zrównoważonej gospodarki potrzebne są setki miliardów euro inwestycji i jasne jest, że potrzebny kapitał nie może pochodzić wyłącznie ze środków publicznych. Aby pomóc inwestorom we wniesieniu wkładu w transformację, pierwszym ważnym krokiem jest wspólne zrozumienie, co oznacza +zrównoważony+” - podkreślił minister finansów sprawującej prezydencję Finlandii Mika Lintilae.

Obecnie nie ma wspólnego systemu klasyfikacji ani na poziomie UE ani globalnym, który definiowałby działalność gospodarczą zrównoważoną pod względem środowiskowym. Rozporządzenie, nad którym trwają prace, ma rozwiązać problem rozdrobnienia wynikającego z mnogości inicjatyw rynkowych i praktyk krajowych dotyczących zrównoważonego finansowania. Ponadto ma też ograniczyć zjawisko tzw. greenwashingu, czyli wprowadzania do obrotu rzekomo „zielonych” lub „zrównoważonych” produktów finansowych podczas gdy w rzeczywistości nie spełniają one podstawowych norm środowiskowych.

W stanowisku przyjętym przez przedstawicieli państw członkowskich UE określono sześć celów środowiskowych. Są to: 1) łagodzenie zmian klimatycznych; 2) dostosowanie do zmian klimatu; 3) zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich; 4) przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling; 5) zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola; 6) ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej i ekosystemów.

Aby działalność mogła być zakwalifikowana jako „zrównoważona” pod względem ekologicznym musiałaby przyczyniać się do realizacji przynajmniej jednego z tych celów i nie szkodzić w znaczący sposób żadnemu z nich. Ponadto aktywność biznesowa musiałaby być prowadzona zgodnie z minimalnymi standardami społecznymi i dotyczącymi zarządzania oraz spełniać określone techniczne kryteria kontroli bezpieczeństwa.

To Komisja Europejska - jeśli prawo zostanie przyjęte - miałaby za zadanie ustalić faktyczną klasyfikację, określając „techniczne kryteria kontroli” dla każdego celu środowiskowego. KE byłaby też wspierana przez grupę ekspertów technicznych i „platformę na rzecz zrównoważonego finansowania”, która miałaby dostarczać wytycznych i porad w sprawie technicznych kryteriów kontroli i analizy ich wpływu pod kątem potencjalnych kosztów i korzyści z ich zastosowania.

Związek Banków Polskich w swoim dokumencie o priorytetach polskiego sektora finansowego na obecną kadencję PE wskazał, że rozwiązania prawne dotyczące zrównoważonego finansowania powinny brać pod uwagę charakterystyki gospodarek poszczególnych państw członkowskich, ich potrzeby energetyczne i rozwój gospodarczy. Polski sektor obawia się, że wymogi kapitałowe w przypadku finansowania „zielonych” inwestycji byłby obniżone, a jednocześnie w górę musiałyby pójść wymogi kapitałowe dla finansowania inwestycji, które trudno określić zrównoważonymi.

Stanowisko uzgodnione przez państwa członkowskie UE otwiera drogę do negocjacji ostatecznej wersji przepisów, bo PE ma już mandat do rozmów.

PAP, MS