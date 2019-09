Do Polski przyszła moda na kabriolety

W sierpniu Polacy zarejestrowali 1046 kabrioletów, 7626 motocykli i 3289 motorowerów - poinformowała w środę Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

Jak czytamy w komunikacie, najwięcej samochodów „na lato” zarejestrowano w województwach: mazowieckim, wielkopolskim i śląskim. 17 aut otrzymało tablice zabytkowe, a 14 indywidualne, czyli np. z nazwą własną.

Najstarszym zarejestrowanym w sierpniu kabrioletem - jak informuje CPiK - był Mercedes-Benz 220 SE z 1963 r., natomiast tzw. „nówek” było 41, wśród nich elektryczny Smart Eq Fortwo.

Jednym z zarejestrowanych w ubiegłym miesiącu kabrioletów jest Bosmal 126 cabrio z 1995 r. To - jak zauważono w komunikacie - popularny niegdyś maluch, czyli polski Fiat 126p. Nie powstał jednak jako przeróbka gotowego auta, ale został skonstruowany w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Samochodów Małolitrażowych BOSMAL, gdzie był też częściowo produkowany.

W sierpniu w bazie CEPiK przybyło również 10915 jednośladów, w tym 7626 motocykli i 3289 motorowerów. Aż 1445 motocykli to pojazdy wyprodukowane w tym roku. Najbardziej popularne marki to: Yamaha, Honda i Junak - reaktywowany po latach. W informacji zaznaczono, że cztery z zarejestrowanych w sierpniu Junaków to oldtimery z lat 60-tych. Zgłoszono też pięć „eshaelek”, czyli motocykli SHL produkowanych od 1938 do 1970 m.in. w Kieleckich Zakładach Wyrobów Metalowych Polmo-SHL, a także w Warszawskiej Fabryce Motocykli.

W rejestrze znalazły się m.in. cztery motorowery marki Komar, produkowane w latach 1960-1983 przez Zjednoczone Zakłady Rowerowe w Bydgoszczy, a później w Zakładach Predom Romet.

Najwięcej motocykli i motorowerów zarejestrowano w województwach: mazowieckim, wielkopolskim i małopolskim. Ze wszystkich zarejestrowanych w sierpniu jednośladów 71 otrzymało tablice zabytkowe, a 21 indywidualne.

SzSz(PAP)