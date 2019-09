Polska transformacja energetyczna potrzebuje polskiego kapitału

Priorytetowym celem V Kongresu Energetycznego jest stworzenie miejsca spotkań w gronie ekspertów i praktyków, po to by zwrócić uwagę na główne zagadnienia dotyczących polskiej energetyki, a także jej pozycji na tle całej branży w Europie i w świecie.

List do uczestników kongresu skierował Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawicki, który objął nad wydarzenie patronatem honorowym.

Premier podkreślał m.in.,że polityka energetyczna jest prowadzona w sposób ciągły, długofalowo i dlatego musi być ona „zrównoważona, sprawiedliwa i prospołeczna” oraz gwarantować bezpieczeństwo energetyczne.

Podkreślił, że w procesie transformacji energetycznej w przyszłości będziemy budowali energetykę wiatrową na morzu.

Ważne są też inne kierunki rozproszonej energetyki.

W tym kontekście zwrócił uwagę na otwartą wczoraj kopalnię węgla koksowego w Bzie-Dębinie w Jastrzębiu Zdroju. Ministerstwo Energii poinformowało, że kopalnia Bzie-Dębina będzie produkować najwyższej jakości niezbędny surowiec dla europejskiego przemysłu stalowego. Docelowe roczne wydobycie kopalni wynosić będzie ok. 2 mln ton.

Gość honorowy kongresu Adam Gawęda podkreślił, jak ważną sprawą jest zaplanowanie procesu transformacji w taki sposób, by uczestniczyły w nim nasze rodzime firmy. Jesteśmy obecnie na takim etapie, że możemy to dobrze zaprojektować i nie powtórzyć błędów, które miały miejsce w przypadku np. wielkich inwestycji drogowych.

To oprócz samego procesu transformacji wydaje się bardzo istotne. Jest to szczególnie ważne dla polityków, by przekonać polski kapitał, aby inwestować i uczestniczyć w tym bardzo szerokim procesie budowania własnych technologii. Wymaga to stworzenia dobrych instrumentów i odpowiednich ram organizacyjnych, aby inwestycje energetyczne i około surowcowe były tworzone jak najlepiej z udziałem polskiego kapitału.