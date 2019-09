120 mln zł na publiczny internet dla gmin

Minister cyfryzacji Marek Zagórski podpisał pierwsze umowy z przedstawicielami gmin w ramach programu „Internet dla każdego”, dotyczące publicznego dostępu do sieci. Pula programu to 120 mln. zł. Przedstawiciele tych gmin odebrali w czwartek vouchery na kwotę ponad 64 tys. zł.

„Internet dla każdego” to konkurs, dzięki któremu mieszkańcy polskich gmin uzyskują dostęp do bezpłatnego i powszechnego internetu w przestrzeni publicznej. Place zabaw, skwery, parki, dworce czy urzędy, które do tej pory funkcjonowały w trybie offline, wzbogacą się o ogólnodostępne hotspoty. Program ruszył 7 września, a jego zaletami jest prosty i szybki sposób aplikowania - przez internetowy generator wniosków, a aplikacje rozpatruje się w trybie ciągłym, decyduje kolejność zgłoszeń. Każda gmina może złożyć do 10 wniosków.

Program ogłosiliśmy niecały miesiąc temu i wtedy mówiliśmy, że zaletą będzie bardzo szybkie aplikowanie i bardzo szybka finalizacja, jeśli chodzi o podpisanie umów i formalności, które są potrzebne, by uruchomić w polskich gminach publiczne dostępy do internetu. I to się dzisiaj staje faktem - powiedział w czwartek Zagórski.

Trzech pierwszych wnioskodawców gminy: Wiśniewo z województwa mazowieckiego, Wiślica z województwa świętokrzyskiego i gmina Łomianki z województwa mazowieckiego dostały premierowe granty. W trakcie konferencji, z rąk szefa resortu cyfryzacji, przedstawiciele każdej z nich otrzymali symboliczny voucher na kwotę 64 tys. 368 zł. Właśnie na taką sumę opiewa dofinansowanie na pojedynczy projekt.

Chcemy zachęcić wszystkich w Polsce, aby składali wnioski. Trzeba pamiętać, że w tych mniejszych gminach Polacy też chcą chodzić na spacery, także chcą korzystać z siłowni na powietrzu czy bibliotek publicznych i chcą mieć - jak w większych miastach - możliwość korzystania z internetu. Jednym z celów programu jest walka z wykluczeniem cyfrowym, likwidacja miejsc, gdzie ten dostęp jest trudny lub pomoc osobom, które z przyczyn finansowych nie są w stanie zapewnić sobie dostępu do internetu - dodał minister.

