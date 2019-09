Biznes w chmurze. Operator Chmury Krajowej i Google podpisali porozumienie

Operator Chmury Krajowej (OChK) ogłosił dzisiaj zawarcie strategicznego partnerstwa z globalnym partnerem technologicznym - Google. Współpraca ma pomóc polskim firmom wdrażać i wykorzystać potencjał jaki oferują zaawansowane technologie chmury obliczeniowej w biznesie.

Produkty Google Cloud Platform zostaną włączone do oferty Operatora Chmury Krajowej, a Google otworzy w Warszawie tzw. region Google Cloud - czyli hub infrastruktury technicznej i oprogramowania dedykowany dla klientów z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Partnerstwo OChK i Google to kolejny ważny krok na drodze, którą wytyczyliśmy niespełna rok temu, ogłaszając powołanie Operatora Chmury Krajowej. Cel pozostaje bez zmian – cyfryzacja polskiej gospodarki i zdynamizowanie jej wzrostu. Teraz polskie firmy zyskają dodatkowe, wyrafinowane narzędzia do jego realizacji. Korzystając z nich, zwiększają swoje szanse na awans do ligi światowej, na czym zależy nam wszystkim. Chmura Krajowa to doskonała platforma do efektywnej współpracy przedsiębiorstw, dostawców technologii i właścicieli rozwiązań biznesowych. Fakt, że do ich grona dołącza dziś Google, istotnie wzmacnia nasz wspólny projekt – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.

Polski Fundusz Rozwoju jest zainteresowany projektami inwestycyjnymi, które wspierają rozwój nowoczesnych branż i przedsiębiorstw. Inwestycja w Operatora Chmury Krajowej idealnie wpisuje się w strategię PFR, jako istotny element digitalizacji kraju. OChK dostarczy przedsiębiorcom nowoczesne i przystępne cenowo rozwiązania w oparciu o architekturę chmurową. Cieszy nas, że Operator Chmury Krajowej, którego jesteśmy akcjonariuszem, pozyskał do współpracy partnera - globalnego lidera tej technologii. Nawiązana współpraca jest dowodem na to, że Operator Chmury Krajowej będzie w stanie zapewnić najwyższą jakość usług, a jego klienci będą mieć dostęp do najnowszych światowych technologii. Jestem przekonany, że ta współpraca wpłynie także pozytywnie na rozwój polskiego rynku IT i przyciągnie do niego najlepszych specjalistów - powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.