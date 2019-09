Mikroprzedsiębiorcy czekają na 900 milionów

Przedsiębiorcy prowadzący w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą mają do odzyskania od kontrahentów 910 mln zł - najwięcej od dużych firm. Z tego powodu zalegają z płatnościami wobec swoich partnerów, co sprawia, że zadłużenie przenosi się dalej na gospodarkę.

Kwota jaką mikrofirmy mają do odzyskania przekroczyła już 900 mln (dokładnie 910 mln – dane Krajowy Rejestr Długów - KRD) i na koniec roku może osiągnąć miliard złotych. Na duże firmy przypada 47% wierzytelności, jakie mikrofirmy mają „zamrożone”. Takie zaległości powodują, że małe firmy najłatwiej tracą płynność i upadają lub same nie płacą.

Można więc przyjąć, że małe firmy kredytują duże. Oczywiście nie robią tego z rozmysłem, po prostu nie mogą się doczekać na własne środki, już zarobione i zafakturowane. Część z nich upada, inni szukają rozwiązań zastępczych. Przedsiębiorcy wysyłają faktury, na których zapłatę musieliby długo czekać, do faktorów. Ci, w zamian za prowizję, przekazują środki z faktury do wykonawcy usługi czy producenta towaru od razu po wystawieniu dokumentu i przekazaniu go do faktora.

Jeszcze kilka lat temu praktycznie nie było instytucji finansowych skłonnych finansować mikroprzedsiębiorców – ani w postaci kredytu, ani w postaci faktoringu. Teraz to się już zmienia i narzędzia finansowania small biznesu są dostępne. Rynek finansowy w Polsce jest już na tyle dobrze rozwinięty, że nie ma w zasadzie firm, które ze względu na swoją wielkość nie kwalifikują się, żeby otrzymać finansowanie. Takich podmiotów jest zbyt dużo i są zbyt ważne, aby pominąć je w obrocie finansowym. My za pomocą faktoringu finansujemy nawet faktury opiewające na kilkaset zł. Zaawansowane metody scoringowe, pozwalają bardzo dokładnie sprawdzić i ocenić dowolną firmę. Generalną zasadą jest elastyczność w ocenie, a w przypadku faktoringu procedury są prostsze i krótsze niż przy kredycie, w dodatku coraz bardziej zdigitalizowane i zautomatyzowane – mówi Tomasz Domagalski Dyrektor Zarządzający Finea S.A. - fintechu finansującego mikroprzedsiębiorstwa.

17 tysięcy firm w Polsce już korzysta z takiej formy usługi pośredników w rozliczeniach finansowych (w tym przypadku faktorów). Oznacza to, że pieniądze za swoje faktury otrzymuje nie od swoich kontrahentów, a z innej instytucji finansowej –faktoringowej.

Przedsiębiorcy pomimo dobrej koniunktury i rozwoju gospodarczego nie dążą do skracania terminów w jakich regulują swoje zobowiązania za towary i usługi. Najbardziej narażone na nieotrzymanie zapłaty od kontrahentów są właśnie najmniejsze firmy.

Przeciąganie przelewów ze strony dużych firm powoduje, że także small biznes swoje zobowiązania reguluje w systemie odroczonej płatności.

W rezultacie aż trzy czwarte zadłużonych firm figurujących w KRD to przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Do oddania mają już ponad 5 mld zł (o 3,2 mld zł więcej niż przed 5 laty). Największe zadłużenie w skali kraju mają przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą na Mazowszu (839 mln zł), za nimi są firmy ze Śląska (634 mln zł) oraz przedsiębiorcy z Wielkopolski (499,5 mln zł).

Przez lata sytuacja mikrofirm pogarszała się, bo nikt nie myślał o ich potrzebach finansowych czy inwestycyjnych. W dalszym ciągu są dla banków firmami drugiej, albo nawet trzeciej kategorii, ale na szczęście dla nich rozwijają się nowe narzędzia finansowania. Np. w przypadku faktoringu o przyznaniu finansowania decyduje to, z kim przedsiębiorca handluje, jakie wiążą go umowy handlowe, jakie ma perspektywy rozwoju. W mniejszym stopniu na przyznanie finansowania ma wpływ historia, nawet już 6 miesięczny okres prowadzenia firmy pozwala ubiegać się o finansowanie w formie mikro faktoringu. Małym firmom łatwiej jest o finansowanie, które przyznawane jest na bazie perspektyw rozwoju, a nie długiej historii działalności, której często nie mają - mówi Tomasz Domagalski z Finea S.A.

Wedle raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w Polsce jest ok. 2,3 mln mikrofirm. Aż dwie trzecie z nich to jednoosobowa działalność polegająca na samozatrudnieniu właściciela całego biznesu. Mikrofirmy to około 96 procent wszystkich przedsiębiorstw w Polsce, wytwarzają jedną trzecią krajowego PKB.