PKP Intercity dynamicznie przybywa pasażerów

Podróż z PKP Intercity w czerwcu, lipcu i sierpniu wybrało ponad 14,2 milionów osób - to o ponad 670 tysięcy więcej niż w 2018 r. i o 1,2 mln więcej niż dwa lata temu - poinformował kolejowy przewoźnik w piątkowym komunikacie.

„Gorącym okresem był zwłaszcza sierpień, gdy na pokładzie pociągów PKP Intercity podróżowało łącznie ponad 5,1 mln osób - 212 tysięcy tylko jednego dnia, w niedzielę 18 sierpnia” - informuje PKP Intercity.

„Co roku rosnąca liczba pasażerów w okresie wakacyjnym to dla nas powód do satysfakcji, a przy tym świetny prognostyk, gdy myślimy o kolejnym rekordowym roku pod względem obsłużonych podróżnych. Pasażerowie widzą jak zmienia się kolej i chętnie do nas wracają. Te zmiany widać zwłaszcza pod względem nowego i modernizowanego taboru” - powiedział cytowany w komunikacie prezes PKP Intercity Marek Chraniuk.

Jak informuje przewoźnik, podobnie jak w ubiegłym roku, największą popularnością wśród podróżujących pociągami PKP Intercity cieszyły się podróże między Warszawą a Krakowem. Tę relację wybrało ponad 700 tys. osób. Na mapie letnich wyjazdów rośnie znaczenie Trójmiasta - podróż między Warszawą, a Gdańskiem, Gdynią i Sopotem odbyło ponad 650 tys. pasażerów. Niemal milion osób podróżowało pociągami na trasach łączących stolicę z Katowicami, Poznaniem, Wrocławiem i Białymstokiem.

Wśród przejazdów grupowych podczas wakacji dużą popularnością cieszyły się zwłaszcza te w kierunku Kołobrzegu, Świnoujścia i na Hel, gdyż dotyczyły ok. 60 proc. wszystkich przejazdów grupowych zrealizowanych od czerwca do września. Jak co roku PKP Intercity realizowało przejazdy kolonijne - w wakacje 2019 r. przewoźnik uruchomił 5 takich pociągów dla blisko 1400 osób.

Łukasz Pawłowski (PAP), sek