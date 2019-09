Polska kolej bliżej Europy

W Gdańsku w piątek zakończyły się 13. Międzynarodowe Targi Kolejowe Trako. Swoją ofertę na targach zaprezentowało ponad 700 wystawców z 30 krajów. Ponad 40 eksponatów zaprezentowano na zewnętrznych ekspozycjach m.in. tramwaje i kolejowy tabor do przewozów pasażerskich. W targach, które rozpoczęły się we wtorek wzięli udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel oraz wiceminister inwestycji i rozwoju Grzegorz Puda.

Według organizatorów, odbywające się co dwa lata, Międzynarodowe Targi Kolejowe Trako to największe targi branży kolejowej w kraju i jedne z największych spotkań tej branży w Europie. Wśród wystawców byli m.in. znaczący producenci i użytkownicy pojazdów szynowych, kolejowych jak i tramwajów. Podczas targów odbyło się blisko 80 debat i innych wydarzeń targowych, w tym organizowane przez Ministerstwo Infrastruktury, spółki z grupy PKP.

We wtorek Urząd Transportu Kolejowego podpisał umowę z Agencją Kolejową Unii Europejskiej, przewidującą współpracę pomiędzy nimi w zakresie m.in wydawania jednakowych dokumentów dla przewoźników kolejowych.

Jak wyjaśnił we wtorek prezes UTK Ignacy Góra, umowa zakłada ścisłą współpracę UTK z AKUE, która będzie odpowiedzialna za wdrażanie czwartego pakietu kolejowego. W grudniu 2016 r. Parlament Europejski przyjął tzw. czwarty pakiet kolejowy, którego celem jest poprawa konkurencyjności i innowacyjności sektora kolejowego w krajach UE. Pakiet przewiduje szereg rozwiązań prawnych, które są stopniowo wprowadzane do krajowych porządków prawnych.

Ponadto we wtorek PKP Intercity rozszerzyło umowę na zakup 20 nowych lokomotyw elektrycznych, którą podpisało w maju 2018 roku z firmą Newag, zamawiając dodatkowo 10 kolejnych lokomotyw Griffin. Wartość kontraktu po rozszerzeniu wzrosła o 183,8 mln zł brutto do 551,4 mln zł.

Zakup łącznie 30 nowoczesnych lokomotyw to element realizowanego największego programu inwestycyjnego w historii spółki. Program „PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji” zostanie wdrożony do 2023 roku, a jego celem jest modernizacja i zakup nowego taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży.

We wtorek została też, podpisana opiewająca na 90 mln zł umowa pomiędzy spółką Innobaltica a Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Dzięki dofinansowaniu unijnemu na Pomorzu powstanie jeden z najnowocześniejszych systemów płacenia za przejazdy w transporcie publicznym w Europie.

We wtorek wieczorem w ramach targów odbył się przedpremierowy przejazd pierwszym polskim hybrydowym zespołem trakcyjnym Impuls typu 36 WEh, w którym wzięli udział m.in. minister Adamczyk i wiceminister Bittel.

„Uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. To jest przyszłość. Pociągi hybrydowe. Pociągi, które mogą wjeżdżać na linie, które nie posiadają trakcji elektrycznej. Bardzo łatwe przejście ze szlaku, na którym jest trakcja elektryczna na szlak, na którym tej trakcji nie ma. To oznacza, że zbędne są długie postoje, dopinanie lokomotyw spalinowych. Ten pociąg może praktycznie robić wszystko w każdym miejscu szczególnie na styku na granicy linii zasilanych energetycznie i linii, które tego zasilania nie posiadają”- ocenił minister Adamczyk, pytany przez dziennikarzy o wrażenia z jazdy hybrydowym zespołem trakcyjnym.