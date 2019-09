Miliarder George Soros Soros finansował strajki klimatyczne? Wydano raport, który to potwierdza. Miał przeznaczyć na ten cel prawie 25 mln dolarów – pisze portal wPolityce.pl.

George Soros finansował co najmniej 22 grupy skrajnych aktywistów ekologicznych będące partnerami globalnego strajku klimatycznego – w latach 2000-2017 otrzymały one bagatela 24 854 592 dolarów za pośrednictwem sieci fundacji Open Society - poinformował w czwartek Joseph Vazquez w raporcie dla Media Research Center.

Wśród organizacji korzystających z finansowania Sorosa znalazły się m.in.: Fund for Global Human Rights, Global Greengrants Fund, 350.org, Amnesty International, Avaaz, Color of Change i People’s Action. Każda z tych grup posiada agendę powiązaną ze sprawami klimatycznymi, natomiast ich cele obejmują redukcję dwutlenku węgla do mniej niż 350 jednostek na milion i wprowadzenie w stu procentach „czystej energii” aż po eliminację nowych projektów związanych z paliwami kopalnymi i „ruch zielonych praw obywatelskich”.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że – jak informował w 2017 roku „The Washington Times” - George Soros, który stoi na czele sieci fundacji Open Society, w l. 2000-2014 przeznaczył ponad 36 mln dolarów na 18 z 55 organizacji z komitetu sterującego marszami dla klimatu.

W tym kontekście występ nastolatki ze Szwecji Grety Thunberg w ONZ, podobnie jak i organizowane na całym świecie strajki klimatyczne nabierają zupełnie innego wymiaru.

Soros finansował strajki klimatyczne? Wydano raport, który to potwierdza. Miał przeznaczyć na ten cel prawie 25 mln dolarów

