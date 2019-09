Premier: PiS gwarantem programów rozwojowych

Jako jedyni jesteśmy gwarantami, że programy rozwojowe zostaną utrzymane - mówił w Nidzicy premier Mateusz Morawiecki. Podkreślał też, że wyborcy, którzy nie chcą „żeby było tak, jak było” powinni głosować na Prawo i Sprawiedliwość.

Premier podczas swojego wystąpienia apelował do pójścia na wybory parlamentarne i przekonywać, aby głosowano na Prawo i Sprawiedliwość. „My jesteśmy gwarancją jako jedyni, którzy wdrożyliśmy wielkie programy za 80 mld zł, jesteśmy jedyni gwarantami, że te programy zostaną utrzymane” - mówił.

Morawiecki mówił o programach rozwojowych m.in. Funduszu Dróg Samorządowych, który przykłada się do modernizacji dróg w Nidzicy na przykładzie ulicy Kościuszki, na którą przeznaczono z budżetu państwa 13 mln zł dotacji, a dla całego powiatu przeznaczono ok. 30 mln zł. Premier porównał to z rządami PO-PSL, gdzie - jak mówił bywały lata, że na całe województwo warmińsko-mazurskie przeznaczano 30 mln zł. „Mamy gigantyczną różnicę między tym jak było, a tym jak jest dzisiaj” - podkreślał.

„Nasi przeciwnicy i ich sojusznicy nawet ukuli takie powiedzenie: +Chcemy, żeby było tak, jak było+. Oni tego się nie wstydzą, oni nawet tak mówią głośno: +Chcemy, żeby było tak, jak było+. Czy my chcemy, żeby było tak, jak było?” - pytał premier, na co zgromadzeni krzyczeli: „Nie”.

„Jeżeli nie chcemy, żeby było tak, jak było, jeśli nie chcemy powrotu do tamtej rzeczywistości, ale jeszcze nawet gorzej, bo okraszonej rewolucjami ideologicznymi, różnymi fanaberiami obyczajowymi, jeśli nie chcemy powrotu do takiej rzeczywistości jeszcze połączonej z tym, co nie pasuje do Polski, te rewolucje najróżniejszego rodzaju, to głosujmy na Prawo i Sprawiedliwość, oddajmy głos na tych, którzy są gwarantami normalności” - podkreślał.

Grzegorz Bruszewski, Rafał Białkowski, Joanna Kiewisz-Wojciechowska (PAP), sek