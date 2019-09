Broniarz zdecyduje czy nauczyciele wzniecą bunt

Decyzja o tym, czy ponownie odbędzie się strajk nauczycieli, zapadnie najprawdopodobniej jutro - powiedział w poniedziałek prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Dodał, że o decyzji tej ZNP poinformuje w środę.

Sławomir Broniarz powiedział w Radiu Zet, że jeśli odbędzie się ponowny strajk nauczycieli, to na pewno stanie się to po wyborach parlamentarnych. O tym, jaką przybierze formę - dodał - zadecyduje wynik sondażu, który przeprowadzany jest od 1 do 30 września wśród nauczycieli.

Szef ZNP poinformował, że sondaż zawierał trzy pytania. Dotyczyły one tego, co nauczyciele sądzą o polityce edukacyjnej, jaka jest ich ocena systemu edukacyjnego oraz pytanie o formę protestu. „Ocena (polityki edukacyjnej) wypadła bardzo negatywnie. Jeśli chodzi o to, co chcielibyśmy zmienić, to w pierwszej kolejności jest jednak to, co dotyczy zasad finansowania - w tym płace, zmiana podstawy programowej czy też więcej autonomii w szkole” - powiedział Broniarz. Dodał, że „jeżeli chodzi o formy protestu, to oczywiście pojawia się strajk”.

„Dominuje jednak taka forma protestu, która jest odzwierciedleniem tego, co mówi prawo oświatowe, czyli tylko czynności, które nauczyciel ma wykonywać, byłyby domeną naszych zadań” - podkreślił Broniarz. Dodał, że ten rodzaj strajku wykluczałby wszelkie inne zajęcia, jak np. zajęcia dodatkowe czy wycieczki. „Żadnych innych dodatkowych czynności, które nie są zapisane w ustawie karty nauczyciela, a spadają na barki nauczycieli” - zaznaczył.

Dodał również, że „jest także mowa o demonstracjach, pikietach, okupacjach budynków. To jednak cała kolorystyka różnego rodzaju propozycji, które się pojawiają”.

Sławomir Broniarz powiedział, że do ZNP na razie dotarły informacje zwrotne z sondaży w czterech województwach. „Jeśli mielibyśmy opierać się o te cztery województwa, to ten strajk włoski, przyjmując umowną formę, jest rzeczą dominującą” - podkreślił. Jak jednak dodał, sondaż trwa do dzisiaj.

„Decyzja (o strajku) zapadnie najprawdopodobniej jutro, zakomunikujemy ją w środę” - powiedział szef ZNP.

8 kwietnia rozpoczął się strajk w oświacie, zorganizowany przez ZNP i FZZ. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności. Trwał do 27 kwietnia, kiedy został zawieszony do września.

PAP/ as/