Projekt budżetu na 2020 rok trafił do Sejmu

Dochody państwa w wys. 324,1 mld zł, a wydatki - 383,4 mld zł - przewiduje wstępny projekt przyszłorocznego budżetu przedstawiony przez ministra finansów Pawła Szałamachę. Po stronie wydatków przewidziano m.in. ok. 23 mld zł na program 500 Plus. Po stronie wpływów rząd zakłada m.in. 10 mld zł z uszczelnienia VAT i CIT oraz 1,6 mld zł z podatku od sklepów. To pierwszy autorski projest ustawy…