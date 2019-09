Przejazd z Warszawy do Krakowa koleją będzie krótszy o 30 min.

Przejazd między Warszawą a Krakowem skróci się o 30 minut do 2 godz. po zamontowaniu na Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK) nowego systemu sterowania ruchem ERTMS/ECTS poziomu 2 - poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały w poniedziałek umowę w tej sprawie o wartości 314 mln zł.

Podpisywane umowy na budowę systemu ERTMS/ECTS i budowę wiaduktu na CMK to kolejny krok w realizacji Krajowego Programu Kolejowego. To przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo, ważne w perspektywie podnoszenia prędkości na Centralnej Magistrali Kolejowej do 250 km/h - powiedział Bittel.

Dodał, że dzięki podniesieniu prędkości na CMK czas przejazdu między Warszawą a Krakowem skróci się z obecnych 2,5 godz. do 2 godz. w 2023 r.

Wiceminister podkreślił, że podpisanie tej umowy poprawi bezpieczeństwo na CMK.

Obecny na konferencji prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel przypomniał, że obecnie na CMK modernizowana jest stacja techniczna w Idzikowicach, która usprawni przejazd pociągów.

Przebudowujemy i budujemy bezkolizyjne skrzyżowania, by CMK była przystosowana do bezpiecznego przejazdu z prędkością do 250 km/godz. Efektem inwestycji na Centralnej Magistrali Kolejowej będzie także sprawniejsze zarządzanie ruchem kolejowym - dodał Merchel. Nowy system sterowania ma powstać na CMK do 2023 r.