Coraz groźniej. "Zniszczenie Izraela to nasz cel"

Zniszczenie Izraela nie jest naszym marzeniem, ale jest naszym celem - oświadczył w poniedziałek generał Husajn Salami, naczelny dowódca irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej

Przez 40 lat rewolucji islamskiej udało nam się osiągnąć zdolność do zniszczenia reżimu syjonistycznego. W drugiej fazie rewolucji ten złowrogi reżim musi zostać wyeliminowany z mapy świata i nie jest to już ani mrzonka, ani sen, ale realny do osiągnięcia cel - napisał Salami na oficjalnej stronie Korpusu. Korpus od kwietnia br. uznawany jest przez USA za organizację terrorystyczną.