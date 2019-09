Ministerstwo Finansów: Wywiązujemy się z 500+ terminowo

Wnioski o przekazanie pieniędzy na program 500+ są realizowane terminowo, środki na wypłaty świadczeń są ustawowo gwarantowane przez państwo - zapewnił w rozmowie z PAP rzecznik prasowy ministerstwa finansów Paweł Jurek

Według MF przekazanie tych pieniędzy z góry na wypłaty w następnych miesiącach nie byłoby właściwe z punktu widzenia zarządzania finansami publicznymi.

Jurek wyjaśnił, że resort finansów przekazuje środki na 500+ zgodnie z wnioskiem, który do MF kieruje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po uzgodnieniu z wojewodami.

Resort finansów przekazuje środki na konta wojewodów, a następnie wojewodowie rozdzielają je między gminy z danego województwa - wyjaśnił Jurek. - Wszystkie wnioski, które do nas wpływają są terminowo realizowane, zgodnie z harmonogramem wypłat. Pieniądze są przekazywane zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z tych wniosków - podkreślił.

Pytany, czy możliwe jest, że stolica nie dostała pieniędzy na czas, rzecznik MF powiedział, że trudno jest mu odnieść się do przypadku konkretnej gminy, bowiem jest to kwestia współpracy między samorządem a wojewodą. My możemy zapewnić, że wszystkie środki, o które zawnioskowali wojewodowie, zostały na ich konta przekazane. W tej kwestii nie mamy bezpośredniego kontaktu z gminami - wyjaśnił.

Pytany był także o to, czy resort finansów może przekazać pieniądze na kilka miesięcy z góry. Pieniądze są wypłacane zgodnie z wnioskami, a wnioski dotyczą bieżących okresów. W związku z tym nie ma praktyki, aby środki na 500 + kierować z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem - poinformował. Dodał, że przekazanie pieniędzy z góry na wypłaty w następnych miesiącach nie byłoby właściwe z punktu widzenia zarządzania finansami publicznymi.

Jurek podkreślił ponadto, że świadczenie 500+ jest zapisane w ustawie. Zatem środki na wypłaty świadczeń są ustawowo gwarantowane przez państwo - zapewnił.

O tym, że brakuje środków na wypłaty „500 plus” w Warszawie, pisał m.in. piątkowy „Dziennik Gazeta Prawna”. Jak podkreślała gazeta, władze miasta twierdzą, że otrzymują za małe środki od rządu i apelują o zwiększenie dotacji, z kolei strona rządowa odpowiada, że pieniądze wypłacane są na czas, a wina leży po stronie miasta.

Pytany w poniedziałek o to, skąd biorą się problemy z wypłatą „500 plus”, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział, że rząd wszystkim samorządom przekazuje pieniądze „w ostatniej chwili”. Ja nie rozumiem, dlaczego nie można było przekazać pieniędzy na cały rok - mówił. Dodał, że rozumie, iż rząd ma problem z tym, że trzeba wypłacić +500 plus+ również na każde dziecko.

Myśmy monitowali, żeby te pieniądze były przekazywane szybko. One są przekazywane w ostatniej chwili i wszystkie samorządy w związku z tym mają problem - podkreślał Trzaskowski.

Jak wskazał, miasto dostało pieniądze na wrzesień, które zostaną wypłacone „natychmiast”. Ale dalej nie ma pieniędzy na październik, listopad i grudzień - dodał. Dopytywany, jakiej kwoty brakuje, prezydent stolicy wskazał, że informował rząd o tym, że potrzebne będzie 1,5 mld zł. Dostaliśmy 770 milionów, dostaliśmy pieniądze tylko do sierpnia - mówił.

Trzaskowski zaznaczył też, że Warszawa wypłaca pieniądze pod koniec miesiąca. Ale niektóre samorządy podjęły decyzję, że będą wypłacać pieniądze w środku miesiąca i nie mają tych pieniędzy, bo rząd przekazuje pieniądze zbyt późne - powiedział. W momencie, kiedy te pieniądze się pojawią, natychmiast je wypłacamy, tylko problem jest taki, że te pieniądze powinny być przekazywane znacznie wcześniej - podkreślał Trzaskowski. Pytania proszę kierować do ministra finansów, dlaczego nie przekazali pieniędzy na cały rok - dodał.

O tym, że by zabezpieczyć wypłaty dla beneficjentów programu m.st. Warszawa do końca 2019 roku, należy zwiększyć plan (na okres sierpień - grudzień 2019 - red.) do wysokości 1,36 mld zł, tj. o kwotę 584 mln zł, Trzaskowski informował premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra finansów w piśmie z 13 września.

Jak podał „DGP”, w piśmie Trzaskowskiego zaznaczono, że obecny plan wydatków w wysokości około 776,9 mln zł „nie zabezpiecza potrzeb mieszkańców Warszawy w zakresie realizacji programu Rodzina 500 Plus i już we wrześniu br. zabraknie środków na wypłatę świadczeń dla rodziców”. Cytowana przez gazetę rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz wskazała z kolei, iż Warszawa dostała pieniądze „na cały sierpień i na cały wrzesień”, a środki są wypłacane „w transzach zgodnie z harmonogramem”.

Ministerstwo Finansów informowało zaś, że „pieniądze na 500 Plus zostały przekazane do wojewodów zgodnie z planem”. To wojewodowie kierują je szczebel niżej do samorządów, które wypłacają świadczenie wychowawcze. Ale zarówno z poziomu mazowieckiego urzędu wojewódzkiego, jak i nadzorującego go Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej słyszymy, że wszystko jest w porządku i wina leży stronie władz Warszawy - napisano.

PAP, mw