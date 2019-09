"Wszystko szło w kierunku prywatyzacji mediów publicznych"

Naszym obowiązkiem jest zdobywać środki na rozwój mediów publicznych - powiedział w poniedziałek w Łodzi wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który odwiedził wyremontowaną w części siedzibę Radia Łódź

Po obejrzeniu pomieszczeń wicepremier zwrócił uwagę, że „remont zrobiony jest inteligentnie”, bo to nie jest remont generalny, ale remont, który podniósł poziom technologiczny rozgłośni, a także podniósł standard codziennej pracy.

Myśmy zwiększyli dofinansowanie ponad algorytm, który przypada z abonamentu. O 15 mln zł więcej dostały spółki radiowe. Według algorytmu, powinno to być 57 mln zł myśmy rozdysponowali 72 mln zł i dzięki temu można było zrobić np. taki remont - powiedział.

Dodał, że przez cztery lata środki publiczne docierały do mediów publicznych tak, żeby miały one komfort pracy.

Wicepremier wyraźnie podkreślił, że każde poważne państwo powinno mieć doinwestowane i na odpowiednim poziomie media publiczne. My musimy wciąż walczyć ze skutkami dwóch negatywnych trendów, które ze sobą były związane i które były charakterystyczne dla poprzedniej ekipy politycznej - tłumaczył.

Według niego, z jednej strony to było lekceważenie mediów publicznych, ich niedoinwestowanie i działanie na ich szkodę. „Odnoszę się do słynnej wypowiedzi byłego premiera rządu, który namawiał Polaków, aby nie płacić abonamentu. To jest rzecz karygodna, antypaństwowa i wbrew interesowi publicznemu. To przecież był czas, kiedy nie groziła władza opozycji, PiS nie miało szansy szybko przejąć władzy” - mówił.

Jego zdaniem takie postępowanie na wiele lat zniszczyło możliwość sensownego rozwoju i finansowania mediów publicznych. My musimy teraz to wszystko jakoś restrukturyzować i niedługo - jeśli będzie taka wola społeczeństwa i będziemy mogli kontynuować naszą misję - będziemy chcieli te sprawy uporządkować na dłuższy czas systemowo - powiedział.

Wicepremier nie wykluczył - choć jak zaznaczył, to już jest obszar jego domysłów, bo nie ma dowodów - że „to wszystko szło w kierunku prywatyzacji mediów publicznych”.

To jest zadziwiające. Ktoś chciał te media komuś oddać, albo zminimalizować do tego stopnia, aby nie stanowiły konkurencji dla mediów prywatnych, które politycznie, ideologicznie, towarzysko były bardzo silnie związane z tamtą ekipa polityczną. I do tej pory są - mówił.

W budynku Radia Łódź przeprowadzono m.in. kapitalny remont recepcji z wymianą mebli i oświetlenia, pomieszczeń pracowniczych. Położono m.in. sieć informatyczną kategorii 6A wraz z siecią energetyczną komputerową i administracyjną, przeprowadzono nowe trasy światłowodowe pomiędzy budynkami, a serwerownią i doprowadzono łącza światłowodowe do studia regionalnego w Sieradzu.

