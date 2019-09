Sztuczna Inteligencja prześwietli giełdowe spółki

Sztuczna inteligencja ma pomóc w przygotowaniu i analizie ujednoliconych raportów spółek giełdowych. W poniedziałek prezes warszawskiej giełdy Marek Dietl podpisał list intencyjny ws. stworzenia podstaw systemu GPW Data. Usługa ma być dostępna od 2021 roku

Projekt GPW Data zakłada stworzenie systemu, który będzie dawał możliwość zintegrowania ogromu danych transakcyjnych z danymi ze strony naszych emitentów - powiedział w poniedziałek prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych dr Marek Dietl.

Dodał, że nowy produkt w pierwszej kolejności będzie skierowany do emitentów giełdowych, żeby ułatwić im raportowanie i uczynić je bardziej przejrzystym - powiedział Dietl.

Prezes podkreślał, że tylko grupa kapitałowa GPW tworzy 60-70 GB danych dziennie.

Na podstawie tego zasobu danych powstanie pewien portal, z którego wszyscy inwestorzy będą mogli pobierać dane tak, żeby w łatwy sposób porównywać wyniki różnych firm, ich strategie, ich perspektywy - zapowiedział prezes GPW.

GPW stworzy nową usługę przy wsparciu Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. W poniedziałek w Poznaniu podpisano w tej sprawie list intencyjny. Jednocześnie podpisano umowę na dofinansowanie projektu GPW Data kwotą ponad czterech milionów złotych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Analiza danych GPW Data ma się odbywać przy wsparciu sztucznej inteligencji. Jak tłumaczył dr inż. Cezary Mazurek z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, narzędzie, jakie chce stworzyć giełda, bazuje na rozwiązaniach już stosowanych np. przy prognozowaniu pogody czy analizie wyników medycznych.

To jest danie indywidualnym inwestorom możliwości działania na równi z algorytmami, które działają bardzo szybko i dokonują decyzji w krótkim czasie, na bazie dzisiejszej informacji i wiedzy z danych historycznych - powiedział Mazurek.

Dodał, że sprawność narzędzia zależy od wprowadzonych do niego danych historycznych.

Im więcej tych danych, tym większa świadomość systemu sztucznej inteligencji o tym, jakie mogą być warianty rozwiązań. Czasami wybór optymalnego wariantu jest dla nas, ludzi, nie do końca oczywisty, bo nie mamy tej pełnej świadomości. System może je wykryć, podpowiedzieć szybciej - powiedział Mazurek.

Według prezesa GPW, ponieważ „opłaty za zarządzanie aktywami drastycznie spadają”, nowa usługa pomoże biurom maklerskim. Biura maklerskie będą mogły dużo taniej tworzyć zaawansowane narzędzia do doradztwa inwestycyjnego, do wspierania zarządzania aktywami. W ten sposób, jeśli nawet zlecimy komuś zarzadzanie naszym portfelem, będzie on dużo lepiej poinformowany, będzie mógł taniej oferować te usługi - powiedział Dietl.

Prezes zapowiedział, że w wersji podstawowej GPW Data będzie dostępny za darmo. Podkreślił również, że projekt ma potencjał eksportowy. Wielu dużych graczy na rynku technologii giełdowych wyraziło zainteresowanie efektami naszych prac badawczo-rozwojowych - zapewnił Dietl.

Wartość projektu GPW Data szacowana jest na ponad osiem milionów złotych. To drugi program GPW dofinansowany z „Szybkiej Ścieżki” NCBR, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W lipcu GPW ogłosiła podpisanie umowy z NCBR na budowę nowej Platformy Transakcyjnej GPW. W sumie Giełda uzyskała w tym roku dofinansowanie z Centrum na realizację prac badawczo-rozwojowych na kwotę 34,5 mln zł.

PAP, mw