Nielegalny tytoń, nielegalny alkohol i 15, mln złotych

Funkcjonariusze z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli nielegalny tytoń i alkohol o wartości 1,5 mln zł - poinformowała rzeczniczka Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Justyna Pasieczyńska. Jak dodała, straty dla budżetu państwa z powodu niezapłaconych podatków to 2 mln zł.

Jak wyjaśniono, w oparciu o ustalenia operacyjne dotyczące nielegalnego obrotu wyrobami bez wymaganych prawem znaków akcyzy, funkcjonariusze celno-skarbowi przy współpracy z CBŚP doprowadzili do ujawnienia nielegalnej działalności na terenie województwa łódzkiego. Magazyny, w których przechowywany był towar zlokalizowane były na prywatnych posesjach w sześciu miejscowościach znajdujących się w powiatach łęczyńskim, brzezińskim oraz zgierskim.

Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 200 tysięcy sztuk papierosów, dwie tony suszu tytoniowego, pół tony tytoniu do palenia oraz gotowe opakowania i urządzenia służące do obróbki tytoniu. Dodatkowo na jednej z posesji odkryto kompletną linię technologiczną do oczyszczania skażonych wyrobów alkoholowych oraz ponad tysiąc litrów gotowego produktu.

W przedmiotowej sprawie zostało przesłuchanych pięć osób z województwa łódzkiego w wieku od 22 do 61 lat. Postępowanie jest prowadzone przez Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kutnie.

„Kierując się dobrem obywateli nasze działania prowadzone są nie tylko na terenie województwa mazowieckiego, ale jeżeli wymaga tego sytuacja również na terytorium całego kraju” - zaznaczył naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego Radosław Borowski.

PAP/ as/