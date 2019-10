Prezes GPW: Liczymy na 10 proc. przychodów z innowacji

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) planuje osiągnąć 10% przychodów z nowych rozwiązań technologicznych w ciągu najbliższych kilku lat, poinformował prezes Marek Dietl. Prezes zakłada, że w ciągu 4 lat GPW będzie miała swój własny system transakcyjny.

Zapowiedział, że w pierwszej kolejności powstanie system, który będzie obsługiwał nasz rynek obligacji, gdzie widać szczególnie duże niedomagania technologiczne, następnie zostanie wykorzystany przez GPW, a w ostatniej kolejności przez Towarową Giełdę Energii do obsługi rynków towarowych i rynku rolnego.

Wyjaśnił, że system UTP (Universal Trading Platform), z którego obecnie korzysta GPW, a także giełda w Nowym Jorku jest systemem bardzo zaawansowanym, ale jego rozwój został zakończony.

Na pytanie, czy GPW chce w technologiach konkurować z NASDAQ, Dietl odpowiedział: „NASDAQ to największy dostawca systemów giełdowych na świecie, ma ponad 150 instalacji, dostrzegamy wiele zalet systemu, ale też dostrzegamy jego fundamentalną wadę”.

To system, który został stworzony przez bardzo dużą giełdę dla siebie w pierwszej kolejności. Dość trudno wdraża się go na mniejszych giełdach, nie tylko ze względu na cenę, ale też technologicznie jest wiele elementów, które nie są potrzebne. Do tego powstał relatywnie dawno. Jest co prawda obudowywany nowymi funkcjonalnościami, ale samo sedno od lat 80-tych się nie zmieniło. Chcemy wykonać ‘żabi skok’ w kierunku systemu, który będzie miał zaszyte bardzo nowoczesne technologie, dzięki czemu będzie wydajny a poprzez swoją modularność oraz ekonomicznie będzie bardziej dostępny dla mniejszych i średnich giełd - wskazał prezes.