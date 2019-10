Dziś wieczorem poznamy laureatów Polskich Kompasów 2019

W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dziś wieczorem odbędzie się uroczysta gala Polski Kompas 2019. To wyjątkowy debiut nowego wydania rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych, przygotowywanego przez „Gazetę Bankową”. Uroczystość jest także okazją do nagrodzenia statuetkami Polskich Kompasów wyjątkowych osób i firm. Relacja z gali od godz. 19.00 na antenie telewizji wPolsce.pl oraz na profilu facebookowym portalu wGospodarce.pl

Pięć lat temu redakcja „Gazety Bankowej” postanowiła powrócić do przedwojennej tradycji i inicjatywy ówczesnego Związku Banków we Lwowie, który zaproponował coroczne wydawanie przekrojowej publikacji o polskim rynku finansowym. „Polski Kompas – rocznik instytucji finansowych i spółek akcyjnych” w założeniach redakcyjnych jest bieżącym podsumowaniem stanu gospodarki, przeglądem instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, a także spółek notowanych na GPW i zgłoszonych w UKNF.

Stał się – w ciągu tych pięciu lat, drogowskazem, swoistą mapą drogową planów rządu, resortów gospodarczych i instytucji finansowych.

Na łamach „Polskiego Kompasu” co roku znajdują miejsce publikacje przygotowane przez uczestników rynku i osoby bezpośrednio zaangażowane w kreowanie polityki gospodarczej Polski, a także ekonomistów, analityków i dziennikarzy ekonomicznych.

Podczas corocznej gali redakcja „Gazety Bankowej” wraz z Grupą Medialną Fratria mają zaszczyt wręczyć Polskie Kompasy – które trafiają do przedsiębiorstw szczególnie zaangażowanych w rozwój polskiej gospodarki, Polski Kompas otrzymują też wyjątkowe osoby reprezentujące świat polityki i gospodarki.

Laureatem Polskie Kompasu 2017 jest prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, który mówił podczas naszej uroczystości:

Chciałbym, aby odpowiedni kompas, patriotyczny, wytyczał nam politykom ale także światu gospodarczemu właściwy kierunek, prowadzący ku sprawnej, silnej, innowacyjnej i suwerennej, a więc trudnej do zastąpienia, gospodarce polskiej. Potrzebujemy właściwego kompasu, aby móc odzyskać sterowność polskiej gospodarki. Tę sterowność musimy odzyskać w kilku kluczowych dziedzinach naszego życia publicznego

Wśród laureatów Polskich Kompasów są także premier Beata Szydło, prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, prezes PFR Paweł Borys, prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, prezes PKP SA Krzysztof Mamiński i Michał Mierzejewski, dyrektor zarządzający Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie, Patryk Jaki - wiceminister sprawiedliwości, przewodniczący komisji ds. reprywatyzacji. Statuetki zdobią dziś – jak wierzymy – biura PGNiG, Giełdy Papierów Wartościowych, PZU, Poczty Polskiej, PKN Orlen.

Z wielką dumą prezentujemy dziś piąte wydanie „Polskiego Kompasu”, wierząc, że lektura naszego rocznika będzie swego rodzaju podsumowaniem działań podejmowanych przez twórców polskiej gospodarki, a jednocześnie wskaże propozycje kierunków rozwoju, budowanego na niewątpliwym sukcesie ekonomicznym ostatnich 4 lat. „Kompas” jest ich uważnym obserwatorem, analitykiem i niezwykłym wskaźnikiem, a także świadectwem podejmowanych w tych wyjątkowych czasach działań – mówi redaktor naczelny „Gazety Bankowej”, Maciej Wośko.

Wersja drukowana „Polskiego Kompasu” w limitowanym nakładzie trafi do najważniejszych osób w Polsce, do wszystkich z ponad stu autorów, a także na biurka menedżerów kluczowych dla polskiej gospodarki instytucji i przedsiębiorstw. Wersja elektroniczna będzie do pobrania już dziś wieczorem na portalu www.gb.pl oraz w aplikacji „Gazety Bankowej” w App Store i Google Play.

Zapraszamy do obejrzenia relacji na antenie telewizji oraz na profilu facebookowym wGospodarce.pl.