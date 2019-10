Polskie miasta odetchną - przybywa obwodnic

W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) na lata 2014 – 2023 zaplanowano budowę pięćdziesięciu dwóch obwodnic.

Od 2016 r. do dziś zrealizowano już 10 projektów o łącznej długości 115 km. Z listy aktualnie budowanych 21 obwodnic o łącznej długości 209 km w tym roku według planu ma zostać oddanych do ruchu kolejnych 9 odcinków, czyli 60 km nowych dróg. Do 2023 w planach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) znajduje się jeszcze 11 obwodnic.

Program Budowy Dróg Krajowych 2014 - 2023 / autor: GDDKiA

Na liście „Stanu realizacji obwodnic ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014 – 2023” znajduje się 8 dodatkowych pozycji ze statusem „Przygotowanie – poza limitem”. Jak tłumaczy Jan Krynicki, rzecznik prasowy GDDKiA, są to inwestycje na które obecnie nie ma funduszy. Są jednak przygotowywane i zostaną oddane do realizacji, gdy uda się uzyskać oszczędności lub znajdą się dodatkowe środki.

Cykl planowania inwestycji drogowej zajmuje 9 – 10 lat i nie można z nim czekać do momentu, w którym okaże się, że może zostać zrealizowany – mówi Jan Krynicki.

Rzecznik GDDKiA podkreśla, jak ważnym elementem infrastruktury drogowej są obwodnice miast.

Budowane obwodnice miast przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia komfortu jazdy zarówno dla kierowców podróżujących tranzytem, jak i zmotoryzowanych z samego miasta. Budowane odcinki omijające centra miast minimalizują niedogodności związane z korkami i hałasem w centrum miejscowości – tłumaczy Jan Krynicki.

Rzecznik dodaje, że bez obwodnic ruch odbywa się ulicami, na których średnie natężenie ruchu przekracza często kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt tysięcy pojazdów na dobę. Dzięki nim możliwe jest oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu poprzez przełożenie tego drugiego na nowo powstające drogi.

W ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 oddano do ruchu już 912,9 km. Ponadto poza Programem Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 GDDKiA dodatkowo oddała do ruchu 102,1 km. Zaktualizowany we wrześniu 2019 r. Program Budowy Dróg Krajowych (z perspektywą do 2025 r.) zakłada wybudowanie 3 316,1 km dróg, w tym: 54,2 km autostrad, 2 567 km dróg ekspresowych, 43 obwodnic o łącznej długości 446,5 km.