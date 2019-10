Znamy laureata nagrody Polskiego Kompasu 2019! Został nim minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński!

Mam zaszczyt ogłosić, iż laureatem nagrody Polski Kompas 2019 jest minister finansów oraz inwestycji i rozwoju, pan Jerzy Kwieciński” - mówił redaktor naczelny Gazety Bankowej, Maciej Wośko.

Jerzy Kwieciński - inżynier, przedsiębiorca i urzędnik państwowy, doktor nauk technicznych. W latach 2005–2008 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, w latach 2015–2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Od 2018 minister inwestycji i rozwoju, a od września 2019 również minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego. To powiedzmy dość encyklopedyczne opisanie naszego laureata.” - mówił Maciej Wośko wręczając ministrowi nagrodę.

Pozwólcie zatem Państwo, że tę krótką laudację oprę na fragmentach publikacji pana ministra w nowym Polskim Kompasie.” - mówił Wośko po czym zacytował fragment tekstu Jerzego Kwiecińskiego właśnie z najnowszej edycji Polskiego Kompasu.

W którym miejscu jest Polska Anno Domini 2019, 30 lat po transformacji ustrojowej?” – pyta pan minister Jerzy Kwieciński. „Jeśli weźmiemy pod uwagę: historycznie niską stopę bezrobocia, malejący dług publiczny i minimalny deficyt budżetowy, rekordowe uszczelnienie systemu podatkowego pozwalające na wprowadzenie powszechnych programów społecznych oraz wysoki wzrost PKB stawiający nas w roli lidera regionu, to odpowiedź jest prosta: we właściwym. Choć lepiej powiedzieć, że na dobrej drodze. Rozwój to proces, a wszyscy wiemy, że kto stoi w miejscu, ten się cofa – świat nie poczeka.” Panie ministrze – świat czeka na odważne postaci życia publicznego i gospodarczego. Tym większy mam zaszczyt wręczyć dziś panu POLSKI KOMPAS 2019, wierząc, że już jako ministrowi finansów przyda się na „dobrej drodze”.