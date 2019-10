Kompas 2019: Redaktor naczelny Maciej Wośko uroczyście powitał gości

Mam zaszczyt powitać państwa na premierze piątego wydania „Polskiego Kompasu” – proszę wybaczyć mi zatem garść wspomnień, którymi państwa ugoszczę – na urodzinach, jak wierzę, to dozwolone - mówił podczas otwarcia gali Polskiego Kompasu redaktor naczelny „Gazety Bankowej” Maciej Wośko.

Gdy cztery lata temu miałem okazję obejmować stery redakcji ekonomicznej Grupy Medialnej Fratria, pierwszym redaktorskim i wydawniczym wyzwaniem był właśnie drugi kompas.” - mówił redaktor naczelny i dodał: Wspólnie z zespołem szukaliśmy formuły, która sprawi, że Polski Kompas będzie zasługiwał na miano wyjątkowego, niezwykłego wydawnictwa.” Postanowiliśmy oddać łamy rocznika tym, którzy gospodarkę tworzą, którzy ją formują, którzy polską gospodarkę narodową kreują i są jej częścią. To dzięki wam, drodzy Państwo, szanowni autorzy – Polski Kompas, raz w roku i jak wierzę, potem przez kolejnych 12 miesięcy – jest wydawnictwem ważnym, ciekawym i wyjątkowym właśnie. Za to serdecznie dziękuję… - mówił Wośko.

Tradycyjnie już podczas debiutu – a to słowo, tu na Giełdzie Papierów Wartościowych, która użycza nam swych progów od kilku lat – mam okazję podzielić się zestawem ciekawych danych i liczb. Co tu na giełdzie tez jest zrozumiałe… Polski Kompas 2019 to: 352 strony zawierające 113 tekstów napisanych przez 107 autorów.

Redaktor naczelny wymienił też najznaczniejsze nazwiska, które przewijają się przez łamy tegorocznej publikacji:

Prezes Rady Ministrów, trzech wicepremierów, 18 ministrów, wiceministrów i sekretarzy stanu, 8 prezesów i wiceprezesów urzędów centralnych, w tym: Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Agencji Rozwoju Przemysłu, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Krajowej Izby Rozliczeniowej, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, trzech członków Rady Polityki Pieniężnej, prezes i przewodniczący Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych, 16 profesorów ekonomii i zarządzania największych polskich uczelni, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 10 szefów branżowych organizacji biznesu i przedsiębiorców z kluczowych obszarów dla przemysłu i finansów oraz 39 prezesów, wiceprezesów i szefów rad nadzorczych największych polskich firm państwowych i prywatnych, w tym 10 prezesów banków i firm ubezpieczeniowych

Obecna edycja Polskiego Kompasu jest już piątą. Sam Polski Kompas tradycjami sięga okresu międzywojnia, kiedy rocznik ów przygotowywany był przez lwowską redakcję Gazety Bankowej.