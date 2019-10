Minister Jerzy Kwieciński z Polskim Kompasem 2019

Laureatem nagrody Polski Kompas 2019 został minister finansów, inwestycji i rozwoju, Jerzy Kwieciński. 1 października odbyła się uroczysta gala z okazji debiutu rocznika „Polski Kompas 2019” przygotowanego przez redakcję „Gazety Bankowej”.

To już piąta edycja „Polskiego Kompasu”, wyjątkowego wydawnictwa przygotowywanego od kilku lat przez redakcję „Gazety Bankowej”. Nawiązując do przedwojennej tradycji (pierwsze roczniki redakcja „Gazety Bankowej” publikowała jeszcze we Lwowie w latach 20. ub. wieku), „Polski Kompas” co roku prezentuje najnowsze dane finansowo-gospodarcze i jest okazją do podsumowań sukcesów ubiegłego roku – przywitał w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie gości uroczystej Gali Polskiego Kompasu 2019, specjalnego przedsięwzięcia Grupy Medialnej Fratria, Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej”.

Na początku gali uczczono minutą ciszy pamięć legendarnego opozycjonisty, działacza i twórcy Solidarności Walczącej, niezwykłego bohatera walki o wolność Polski – Marszałka Seniora Kornela Morawieckiego.

Odczytano też list do uczestników od premiera Mateusza Morawieckiego.

„Tematem przewodnim tegorocznego Kompasu są przemiany ekonomiczne w Polsce” - napisał premier RP - „Niewykorzystanie szans rozwojowych oznaczało wzrost nierówności społecznych – nie sprawdziła się nad Wisłą teoria neoliberalna.” Jak zaznaczył premier dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości zaczął pracę na rzecz niwelowania tych różnic i poprawy doli milionów zwykłych Polaków. Premier odniósł się też do nagród, które zostaną przyznane podczas gali: „Pragnę pogratulować wszystkim uhonorowanym statuetkami Polski Kompas. Życzę by to prestiżowe wyróżnienie było motywacją do dalszego działania. Przed nami dobry czas dla Polski” – podsumował premier.

List do uczestników gali napisał też Marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Mam zaszczyt ogłosić, iż laureatem nagrody Polski Kompas 2019 jest minister finansów oraz inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński - mówił redaktor naczelny „Gazety Bankowej”, Maciej Wośko. Polski Kompas Pan Minister otrzymuje za ambitne i kompetentne prowadzenie resortów gospodarczych, które stały się partnerem przedsiębiorców i biznesu, uwalniając potencjał gospodarczy i najlepsze wyniki gospodarcze Polski 30 lat po transformacji ustrojowej.

Jerzy Kwieciński - inżynier, przedsiębiorca i urzędnik państwowy, doktor nauk technicznych. W latach 2005–2008 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, w latach 2015–2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Od 2018 minister inwestycji i rozwoju, a od września 2019 również minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego. To powiedzmy dość encyklopedyczne opisanie naszego laureata - mówił Maciej Wośko wręczając ministrowi nagrodę. - Pozwólcie zatem Państwo, że tę krótką laudację oprę na fragmentach publikacji pana ministra w tegorocznym „Polskim Kompasie” - mówił Wośko. -„W którym miejscu jest Polska Anno Domini 2019, 30 lat po transformacji ustrojowej?” – pyta minister Jerzy Kwieciński. - „Jeśli weźmiemy pod uwagę: historycznie niską stopę bezrobocia, malejący dług publiczny i minimalny deficyt budżetowy, rekordowe uszczelnienie systemu podatkowego pozwalające na wprowadzenie powszechnych programów społecznych oraz wysoki wzrost PKB stawiający nas w roli lidera regionu, to odpowiedź jest prosta: we właściwym. Choć lepiej powiedzieć, że na dobrej drodze. Rozwój to proces, a wszyscy wiemy, że kto stoi w miejscu, ten się cofa – świat nie poczeka.” -Zawsze czuję wielką radość gdy widzę innych ludzi, zadowolonych z tego, że udało mi się zrobić dla nich coś dobrego - mówił podczas swego wystąpienia minister Jerzy Kwieciński. Zanim nauczyłem się operować exelami i innymi narzędziami nauczyłem się używać kompasu - przyznał minister. Kompas to nie jest tylko drogowskaz - on wskazuje wartości!

Minister podkreślał, iż nagrodę tę uznaje za wyróżnienie nie tylko dla siebie ale i dla innych osób - swoich współpracowników, jak również kierunków, które obrano podczas przejęcia steru rządów przez Prawo i Sprawiedliwość.

-Nie byłoby tego kierunku gdyby nie ojciec premiera - Kornel Morawiecki. Człowiek odważny i niezłomny - przywołał pamięć marszałka seniora Jerzy Kwieciński. - To o czym piszę w Kompasie dotyczy tego, co ojciec przekazał synowi, a co syn zrealizował wraz z nami. Pragnę oddać cześć rodzinie Morawieckich i szczególnie Kornelowi Morawieckiemu” - powiedział minister.

Wyróżnienie specjalne Polskiego Kompasu 2019 otrzymał minister ds. pomocy humanitarnej Michał Woś za umiejętne angażowanie biznesu w międzynarodową pomoc gospodarczą i humanitarną.

Wyróżniono też firmy, które szczególnie angażują się na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, a statuetki Polskich Kompasów 2019 wręczał członek zarządu wydawnictwa Fratria, Henryk Uzdrowski.

Polski Kompas za efektowną i efektywną obecność Grupy Energa na koszykarskim parkiecie, wspieranie polskiego sportu i konsekwentne budowanie odpowiedzialnej społecznie spółki energetycznej. Prezes Grupy Energa Grzegorz Ksepko, odbierając nagrodę dla swojej spółki, wskazywał, iż to właśnie koszykówka w obecnym roku była na ustach wszystkich, zaś Energa wspiera koszykówkę - nie tylko finansowo ale i koncepcyjnie, i intelektualnie - po to by polskie społeczeństwo ponownie pokochało właśnie ten sport.

Kolejną nagrodę Polskiego Kompasu odebrał prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński, którego firmę „Gazeta Bankowa” wyróżniłą za globalny sukces i lokalne skutki tego sukcesu dla polskiej gospodarki, za uparte i udane budowanie wizerunku polskiego górnictwa i hutnictwa na świecie a także polskiego biznesu na globalnym rynku.

Naszymi klientami są spółki na wszystkich kontynentach - mówił prezes Marcin Chludziński odbierając nagrodę - to oznacza liczne wyzwania ale staramy się sobie z nimi efektywnie radzić. Za sukcesem, jak mówił prezes Chludziński, stoi praca 30 tys. pracowników spółki. - Wszystko to co wydobywamy trzeba wyrwać ziemi a potem przetopić ogniem - to trudna praca. Tym ludziom, którzy ją wykonują należy się szacunek i uznanie – powiedział prezes KGHM.

Kolejna nagroda Polskiego Kompasu trafiła do SGB Banku SA - za sukcesywne i udane łączenie nowoczesnych rozwiązań i tradycji banków spółdzielczych.

Sektor bankowości spółdzielczej od lat jest dla „Gazety Bankowej” szczególnie ważnym elementem systemu bankowego w Polsce - mówił przyznając nagrodę redaktor Maciej Wośko. - Dziś, przechodzi niezbędną i długo oczekiwaną odnowę, której przykładem jest Spółdzielcza Grupa Bankowa tworzona przez SGB Bank SA – jako bank zrzeszający i 194 Banki Spółdzielcze SGB. Polski Kompas Grupa SGB otrzymała za determinację w modernizacji banków spółdzielczych skupionych w Spółdzielczej Grupie Bankowej, za umiejętność łączenia nowoczesności i tradycji sektora bankowości spółdzielczej, za zdolność budowania współpracy pomiędzy bankami sektora spółdzielczego oraz za skuteczne wdrożenie mobilnych płatności

Dla nas, jak wskazał nasz kompas, dobrym rozwiązaniem jest pójście ku nowoczesności - mówił odbierając nagrodę Mirosław Skiba, prezes SGB Banku SA. Jak zaznaczał prezes banki spółdzielcze obsługują półtora miliona klientów. To nie tylko ponad 100 lat tradycji ale też budowanie związków z lokalnymi przedsiębiorcami i samorządami. Właśnie te relacje są kluczowe jeśli chodzi o budowę nowych rozwiązań w ramach grupy - podsumował prezes Mirosław Skiba. Polski Kompas otrzymał też Totalizator Sportowy sp. z o.o. za udane przekształcenie lidera rynku loteryjnego w e-przedsiębiorstwo, które mimo rewolucyjnej transformacji technologicznej jest wciąż i pozostanie partnerem polskiego sportu i kultury. - Kompasem w działaniu są nasi klienci - mówił Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizatora Sportowego - my wdrażamy wytyczone przez nich kierunki.

Wśród laureatów Polskich Kompasów są też premier Mateusz Morawiecki, premier Beata Szydło, prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, prezes PFR Paweł Borys, prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, prezes PKP SA Krzysztof Mamiński i Michał Mierzejewski, dyrektor zarządzający Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie, Patryk Jaki - wiceminister sprawiedliwości, przewodniczący komisji ds. reprywatyzacji. Statuetki zdobią też biura PGNiG, Giełdy Papierów Wartościowych, PZU, Poczty Polskiej, PKN Orlen.

Na łamach „Polskiego Kompasu” wydawanego przez redakcję ekonomiczną Grupy Medialnej Fratria, co roku znajdują miejsce publikacje przygotowane przez uczestników rynku i osoby bezpośrednio zaangażowane w kreowanie polityki gospodarczej Polski, a także ekonomistów, analityków i dziennikarzy ekonomicznych. Wersja drukowana „Polskiego Kompasu” w limitowanym nakładzie trafi do najważniejszych osób w Polsce, do wszystkich z ponad stu autorów, a także na biurka menedżerów kluczowych dla polskiej gospodarki instytucji i przedsiębiorstw. Wersja elektroniczna jest do pobrania w PDF na portalu www.gb.pl oraz w aplikacji „Gazety Bankowej” w App Store i Google Play. Relacja z gali dostępna na profilu FB portalu wGospodarce.pl oraz w telewizji wPolsce.pl.