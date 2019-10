19-złotowy banknot – raz na 100 lat

Dziś do obiegu trafia nowy banknot kolekcjonerski. Wyjątkowy, bo o nietypowym nominale 19 złotych.

Banknot upamiętnia 100-lecie istnienia Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, a jego nietypowa wartość nominalna nawiązuje do daty powołania PWPW, czyli roku 1919. 19-złotowy banknot trafił do obiegu 2 października 2019 r. i jest prawnym środkiem płatniczym w Polsce, ale raczej nie należy oczekiwać by pełnił swoją pierwotną funkcję. Jest to banknot kolekcjonerski, który został wyprodukowany w 55 tys. egzemplarzy. Cały nakład został natychmiast wykupiony przez kolekcjonerów. Jego dzisiejsza wartość rynkowa wynosi 80 zł. O ile PWPW wypuszcza cyklicznie kolekcjonerskie serie walorów od 2006 r., to zawsze miały okrągłe nominały, najczęściej 20 zł. Tegoroczna edycja jest z pewnością niepowtarzalna.

autor: PWPW

Raz na 100 lat można zrobić wyjątek – powiedział komentując nietypowy nominał Maciej Biernat, prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

O wyjątkowości banknotu świadczy nie tylko jego nominał. Wyróżnia się on parametrami technicznymi i graficznymi – liczbą i formą zastosowanych zabezpieczeń przed fałszerstwami, kolorystyką, wymiarami czy technikami druku. Wzrok przykuwa też bogatsza symbolika wizerunków postaci i wydarzeń, kompozycja i szczegóły tematyczne.

Na przedniej stronie banknotu widnieje wizerunek Ignacego Jana Paderewskiego wykonany stalorytem. Na lewo od portretu umieszczono stylizowany wizerunek Orderu Orła Białego oraz napis „niepodległa”, odwzorowany z rękopisów Józefa Piłsudskiego, będący logotypem obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Strona odwrotna przedstawia gmach Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na tle panoramy współczesnej Warszawy.

Banknot wyróżnia się też pod względem innowacyjnych zabezpieczeń. Z prawej stronie awersu zastosowano po raz pierwszy w polskich banknotach pasek holograficzny z wizerunkiem orła widocznym w znajdującym się w podłożu papierowym okienku.

To nie tylko nowoczesne, ale też bardzo efektowne wizualnie zabezpieczenie. Umieszczona w lewym dolnym rogu gałązka wawrzynu to opracowane w PWPW zabezpieczenie Umbra4Note – szczególny rodzaj cenionego efektu kątowego wykonywanego w technice stalorytu. Logotyp PWPW na rewersie to zabezpieczenie optycznie zmienne, które w zależności od kąta obserwacji zmienia barwę z bordowej na fioletową. Pionowy pasek, który tworzą powtarzający się nominał „19” oraz skrót „NBP” wykonano farbą widoczną również w świetle UV.

Projekt jest efektem długoletniej współpracy pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim – emitentem a PWPW – producentem. Banknot 100-lecie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych jest jedenastym z kolei banknotem kolekcjonerskim wyemitowanym w Polsce i drugim w serii „Niepodległość”. W przyszłym roku PWPW wypuści kolejny kolekcjonerski banknot nawiązujący do Bitwy Warszawskiej, o typowym już nominale 20 zł.