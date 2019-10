Umowy bez podpisu z milionem złotych

Pergamin, współpracująca z PKO BP i Alior Bankiem innowacyjna platforma do szybkiego i efektywnego zarządzania dokumentami prawnymi przeznaczonymi dla firm pozyskała kolejnych inwestorów. Znacząca część inwestycji pochodzi od funduszu Simpact i zostanie przeznaczona na realizację prac badawczo-rozwojowych nad wykorzystaniem uczenia maszynowego w procesie tworzenia umów

Pergamin to platforma do efektywnego tworzenia i zarządzania umowami i innymi dokumentami prawnymi (załącznikami, protokołami, kartami obiegowymi, porozumieniami, oświadczeniami) przeznaczona dla firm. Narzędzie pozwala na szybkie stworzenie i podpisanie umowy za pomocą platformy internetowej. Obecnie 68 proc. umów w systemie jest wytwarzana i podpisywana w łącznym czasie poniżej 15 minut, bez potrzeby drukowania, wysyłania dokumentu kurierem czy składania odręcznego podpisu. Po złożeniu elektronicznego podpisu platforma przypomni użytkownikom o terminach wynikających z umowy, a także zapewni stały, internetowy dostęp do wszystkich dokumentów archiwizowanych w bezpiecznej chmurze.

750 000 pln z kwoty inwestycji pochodzi od funduszu Simpact. Środki pozyskane od inwestora zostaną przeznaczone na realizację prac badawczo-rozwojowych, których celem jest automatyzacja procesu identyfikacji danych w umowach poprzez wykorzystanie technologii przetwarzania języka naturalnego. Zaplanowany silnik, służący do automatycznej identyfikacji postanowień umownych na podstawie analizy historycznej umów danej organizacji, pozwoli klientom Pergaminu tworzyć inteligentne szablony jeszcze szybciej. W dalszej kolejności pomoże skuteczniej wykrywać ryzykowne klauzule. Ponadto, technologia umożliwi klientom łatwą standaryzację umów, co korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo prawne klientów Pergaminu.

Przetwarzanie języka naturalnego (ang. natural language processing, NLP) jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin uczenia maszynowego. Wykorzystujemy ten trend w rozwoju naszego produktu. Do końca tego roku chcemy przetestować algorytm na grupie kilkunastu tysięcy umów przekazanych nam przez klientów. Pierwsze wdrożenia komercyjne nowej technologii planujemy w drugim kwartale 2020 roku – komentuje Antoni Wędzikowski, współtwórca i CMO Pergaminu.

W ostatnim kwartale tego roku Pergamin planuje otworzyć dostęp do swojego systemu w modelu SaaS, oferując pakiety abonamentowe dla pojedynczych użytkowników oraz zespołów.

Na podstawie doświadczeń i rozmów z dotychczasowymi użytkownikami przygotowaliśmy dedykowane pakiety, które spełniają główne potrzeby 3 segmentów klientów. Dlatego od listopada Pergamin będzie dostępny już od 15 pln miesięcznie w najtańszej wersji. Zainteresowanie jest ogromne.” – mówi Jakub Barwaniec, wspołtwórca i CEO Pergaminu

Pergamin, dynamicznie rozwijająca się polska spółka powstała w listopadzie 2017 r. W marcu 2018 roku zakończyła akcelerację w najbardziej prestiżowym polskim programie akceleracyjnym dla startupów - Huge Thing, którego organizatorem była SpeedUp Group – polska grupa funduszy inwestycyjnych typu venture capital.

Pergamin od pierwszej połowy 2019 roku współpracuje z PKO Bankiem Polskim. Spółka współpracuje także między innymi z Alior Bankiem, największą polską spółdzielnią finansową – ANG i największą bileterią w Polsce – Going. Partnerami startupu są Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, a także grupa CGO Legal Counseling.

W grudniu 2018 roku spółka została laureatem konkursu na najlepszy produkt LegalTech Europy Środkowo-Wschodniej (technologie prawnicze) organizowanym przez największy polski hub łączący startupy i korporacje - The Heart (w jury znalazły się m.in. Rzeczpospolita, Ghelamco, Microsoft, EY, PZU, MasterCard, WP.PL, Wolters Kluwer czy PKO BP).

Przez platformę elektronicznie podpisano już kilkadziesiąt tysięcy umów, a zawarte w ten sposób umowy były wielokrotnie uznawane przez instytucje państwowe, jak Urząd Skarbowy czy ZUS.

Stworzone przez warszawski zespół narzędzie jest korzystne dla środowiska naturalnego. Procesowanie dokumentów prawnych online pozwala na zmniejszenie wolumenu, a docelowo całkowitą rezygnację z dokumentacji papierowej, co ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska.

