Amerykanie będą ćwiczyć desant w Polsce

W przyszłym roku Amerykanie będą ćwiczyć przerzut wojsk przez Atlantyk do Niemiec a następnie do Polski i krajów bałtyckich. To największe tego rodzaju manewry w Europie od 25 lat. Oprócz USA weźmie w nich udział 16 innych państw NATO.

O planach tych poinformowała agencja dpa. „Ćwiczenia +Defender 2020+ pod dowództwem USA mają na celu przećwiczenie relokacji dużych jednostek wojskowych przez Atlantyk i Europę. Ma to zapewnić, że odpowiednie procedury zadziałają w sytuacji kryzysowej” - czytamy w piśmie ministerstwa obrony, skierowanym do przedstawicieli frakcji Bundestagu w komisji obrony, do którego dotarła niemiecka agencja.

W największych od ćwierć wieku tego rodzaju ćwiczeniach w Europie od lutego do maja przyszłego roku weźmie udział 20 tys. żołnierzy USA. Niemcy mają pełnić rolę węzła logistycznego podczas przerzutu wojsk do Polski i krajów bałtyckich.

„Niemcy są bardzo zainteresowane wykazaniem, że odgrywają centralną rolę w NATO (…) i przyczyniają się do podniesienia poziomu wspólnego bezpieczeństwa europejskiego i euroatlantyckiego” - przekonuje resort obrony RFN.

PAP/ as/