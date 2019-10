MŚP potrzebują wsparcia przy wdrożeniu PPK

Kluczem do sprawnego utworzenia PPK jest dobre rozłożenie procesu realizacji planu kapitałowego w czasie.

Obowiązek utworzenia PPK obejmie wszystkie przedsiębiorstwa, zależnie od wielkości, do stycznia 2021 r. Pracowniczy Plan Kapitałowy został już utworzony w lipcu przez największe firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników). Od 1 stycznia obowiązek ten będzie dotyczył sektora MŚP, z naciskiem na „Ś”, bo dotyczy jednostek zatrudniających nie mniej, niż 50 osób. Według szacunków jest ich nawet 15 tys.(Podmioty w których pracuje do 20 do 50 osób – od lipca 2020 r., zaś pozostałe od stycznia 2021 r.)

Blisko połowa z nich deklaruje, że ma już pewną wiedzę o Pracowniczych Planach Kapitałowych, ale chętnie dowiedziałaby się na ten temat więcej. 31 proc. przedstawicieli takich przedsiębiorstw przyznaje szczerze, że o wdrożeniu programu nie wie jeszcze nic lub wie bardzo niewiele. Tylko jedna piąta badanych pracodawców z sektora MŚP deklaruje, że ich wiedza o PPK jest wystarczająca. Jednocześnie połowa firm zatrudniających powyżej 50 pracowników zaznacza, że rozpoczęła już proces zapoznawania się z ofertami instytucji finansowych, które wdrażają i zarządzają PPK oraz planuje rozpisanie przetargu. Jedna trzecia przedsiębiorstw jest już na etapie prowadzenia konkursu ofert, który wyłoni firmę wdrażającą i zarządzającą PPK. Pozostaje duża grupa firm, które nie podjęły jeszcze żadnych działań w tym zakresie.

Nasze doświadczenia związane z wdrażaniem PPK w największych organizacjach pokazują, że proces ten może przebiegać bardzo sprawnie, pod warunkiem, że zostanie dobrze rozplanowany w czasie. Dziś wiemy już na co szczególnie zwracać uwagę, dlatego oceniam, że mniejsze firmy bardzo skorzystają na doświadczeniach zdobytych w czasie uruchamiania PPK w pierwszej fazie – mówi Grzegorz Chłopek, prezes Nationale-Nederlanden PTE.

Badanie, na zlecenie Nationale-Nederlanden zrealizowane zostało przez agencję smartscope, między 16 a 23 września, na losowej próbie 235 firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo).