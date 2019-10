SBB: banki będą teraz ponosić konsekwencje swojej chciwości

Wyrok TSUE jest zgodny z oczekiwaniami kredybiorców zgromadzonych w stowarzyszeniu Stop Bankowemu Bezprawiu - poinformowali w czwartek członkowie SBB. Banki wykorzystały podstawową potrzebę bezpieczeństwa, jaką jest dach nad głową; teraz za to zapłacą - mówili podczas konferencji prasowej.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu orzekł w czwartek, że prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich. Orzeczenie może mieć istotny wpływ na sytuację Polaków, którzy mają kredyty mieszkaniowe we frankach szwajcarskich.

Przedstawiciele stowarzyszenia na czwartkowej konferencji przyznali, że nie wiedzą, jak się zachowają teraz banki. Liczą jednak na to, że każdy sąd w Polsce jest związany interpretacją Trybunału Sprawiedliwości UE i powinien w każdej sprawie sądowej zastosować wskazówki TSUE.

Zdaniem członków SBB, sędziowie oczekiwali decyzji kierunkowej, że należy stosować prawo, nawet jeśli jest ono twarde dla strony bankowej. Wielu sędziów w Polsce czekało na dzisiejszy wyrok, wielka liczba spraw sądowych została oficjalnie zawieszona do czasu wyroku TSUE - oświadczyli.

Barbara Husiew z SBB powiedziała, że „banki będą teraz ponosić konsekwencje swojej chciwości”. Według niej, jeszcze żaden kraj na świecie nie zbankrutował, jeśli po likwidacji toksycznych produktów finansowych poszkodowani zaczęli wygrywać sprawy w sądach.

Banki będą musiały teraz oddać to, co ukradły przez ostatnie 10 czy 12 lat, nic więcej. Jeśli przedsiębiorca wpisuje do swoich umów niedozwolone klauzule, to ma ponieść karę. Żeby nigdy więcej w przyszłości takich zapisów nawet nie pomyślał, by wrzucać do umów - powiedziała Husiew.