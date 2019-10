Zmiany w finansowaniu mediów publicznych po 2021 r

Nowy system finansowania mediów publicznych - najpewniej wprost z budżetu - może wejść w życie najwcześniej w 2021 roku - powiedział w czwartek w Grudziądzu szef RMN Krzysztof Czabański. Zaproponował także przekazanie radioodbiorników cyfrowych tym, którzy płacą uczciwie abonament.

Czabański zauważył, że obecnie istniejące rozwiązanie, czyli abonament RTV, wyczerpał swoje możliwości i nic nie zapowiada raptownego wzrostu liczby gospodarstw domowych, które go - zgodnie z nadal obowiązującym prawem - regulują. Przyznał, że w nowej kadencji Sejmu musi zostać wprowadzony w życie inny system finansowania mediów publicznych.

„Obecnie ok. miliona gospodarstw domowych rzetelnie i od lat płaci abonament RTV. Są to ludzie, którzy zarówno przestrzegają prawa, jak i widzą potrzebę istnienia mediów publicznych. Wydaje mi się, że gdy będziemy systemowo załatwiać tę sprawę, to trzeba tych ludzi docenić. Wydaje mi się, że godnym rozstaniem z tymi ludźmi w momencie przejścia na inny system finansowania byłoby przekazaniem im nieodpłatnie radioodbiorników cyfrowych” - powiedział Czabański.

Szef Rady Mediów Narodowych powiedział, że obecnie kosztują one od 80 do 100 zł, a przy tak dużym zamówieniu - w jego ocenie - cena byłaby niższa, więc budżet państwa znacząco by nie zubożał w wyniku takiego podarunku. Radiofonia publiczna w Polsce - jak powiedział Czabański - cyfryzuje się i zaczyna nadawać w systemie DAB+ (system daje możliwość emisji dźwięku cyfrowego, ale też dodatkowo np przesyłania opisów i obrazów). Poinformował, że obecnie ok. 1/3 powierzchni kraju jest w zasięgu DAB+, a dostęp do tego systemu ma ok. połowa ludności.

„Jedną z przeszkód w rozwoju radiofonii cyfrowej, w której zresztą nie chcą uczestniczyć największe grupy komercyjne, jest mała liczba aparatów cyfrowych w Polsce. Tego rodzaju ruch, który zaproponowałem, dość radykalnie zmieniłby tę sytuację. Byłoby to z korzyścią nie tylko dla osób, które otrzymałyby te odbiorniki, ale z korzyścią dla radiofonii cyfrowej. To drugie oznacza radykalne poszerzenie rynku radiowego, gdyż tradycyjne częstotliwości są już zajęte przez główne grupy radiowe. Cyfra oznaczałaby wejście dużej konkurencji na rynek radiowy, czyli to, o co nam chodzi” - powiedział Czabański, który kandyduje do Sejmu z 2. miejsca na liście PiS w okręgu toruńsko-włocławskim.

Pytany o to, kiedy może wejść w życie nowy system finansowania mediów publicznych powiedział, że najwcześniej będzie to w 2021 roku, gdyż taka zmiana będzie wymagała przynajmniej konsultacji z Komisją Europejską. Dodał po raz kolejny, że najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest przejście na finansowanie mediów publicznych wprost z budżetu państwa.

kg, PAP