Sądy murem za PO? "Nie rozstrzygną żadnej sprawy przed wyborami"

Sławomir Neumann, którego nagrał jeden z pomorskich działaczy PO, nie ma wątpliwości, że przedstawiciele jego obozu politycznego nie muszą przejmować się sądami. W prywatnej rozmowie przekonuje, że związanych z opozycją prezydentów miast nie czeka nic złego ze strony sędziów.

Przy okazji rozmowy nt. problemów prezydenta Tczewa Neumann zapewnia, że obóz opozycji nie musi przejmować się wyrokami sądów przed wyborami.

Sąd to może wypierd**ić w kosmos, może to prowadzić trzy lata – bez znaczenia to jest. (…) Akty oskarżenia będzie miało, moim zdaniem, 60-70 proc. prezydentów miast. Na nikim to nie będzie robiło wrażenia — mówi Neumann na nagraniu, do którego dotarł portal TVP.info.

Tak wyglądała rozmowa na temat sądów Neumanna z lokalnym działaczem.

Sławomir Neumann: …Reszta to są goście, którzy mogą trafić do sądu z aktem oskarżenia, a sądy dzisiaj – ja ci gwarantuję – nie rozstrzygną żadnej sprawy przed wyborami. Żadnej. Przez rok nie zrobią ku*a nic. Będą prowadzić sprawy – i chj. Lokalny polityk PO: Sławek, ale tam jest jeszcze sprawa w tle najgrubsza. Ta działka na Rokickiej. On sprzedał za bezcen… a potem zmienił plan zagospodarowania przestrzennego. S. Neumann: Więc będzie to miał w prokuraturze, będziesz miał akt oskarżenia przed wyborami. Lokalny polityk: Jak mu za to postawią, to jest koniec. S. Neumann: Nic nie jest końcem. LP: Ja pier***ę. Przecież to jest gruba sprawa, naprawdę. SN: Na wybory idą głosować ludzie, którzy g***o się interesują. Nie wiedzą, kto jest. I będą widzieli w Polsce atakowanych niepisowskich prezydentów z aktami oskarżenia

Neumann krytykował także Komitet Obrony Demokracji (KOD):

KOD jest niczym, to żadna siła, przybudówka” – Nie ma KOD-u, KOD jest niczym. (…) Ci ludzie z tego KOD-u, bez organizacji, są niczym. Możesz mieć tysiąc ludzi, bez organizacji są niczym. Możesz mieć stu żołnierzy, którzy są, ka, spartanami i wbią ten tysiąc w kosmos. Pospolite ruszenia w Polsce kończyły się tym, że się napili na końcu Sejmu, ka. Jak szło wojsko zaciężne przeciwnika, to wypierali do domu. Taki jest KOD. (…) Nie wierz w takie rzeczy. Ci ludzie na końcu - patrz, kto jest sensowny i bierz go do siebie. To jest metoda. Kodziarze to nie jest żadna siła. Oni będą świetni wiesz do czego? Żeby brać komórki i filmować (…). Do tego się nadają, nic innego, naprawdę. Ja was przepraszam, ale jadę teraz, k***a, na komisję

TVP Info/ wPolityce.pl/ as/