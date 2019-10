Gdy emocje już opadną – złoty w górę

W czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł w sprawie dotyczącej kredytów we frankach szwajcarskich. Może on mieć istotny wpływ na sytuację Polaków, którzy mają kredyty mieszkaniowe w tej walucie. Trybunał stwierdził, że prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich.

Decyzja ta nie spowodowała załamania rynku, nie sprawdziły się też inne katastroficzne scenariusze oczekiwane po takiej decyzji Trybunału. Ceny akcji banków nie uległy istotnym zmianom, również złoty notuje zwyżki kursów. Na rynku coraz częściej pojawiają się opinie według których luksemburska decyzja nie spowoduje, że kredytobiorcy ruszą szturmem do sądów.

Kurz powoli opada i wyłania się nam obraz i rynkowy konsensus dot. opinii co do wyroku – mówi analityk z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska Konrad Ryczko.

Ocenił, że wyrok TSUE jest korzystny dla kredytobiorców, ale ogranicza potencjalnie skalę przewalutowań - konieczność spłaty kredytu od razu. Dodatkowo - jak dodał - wyrok będzie jedynie wytyczną dla spraw w sądach krajowych.

W przypadku złotego obserwowaliśmy sugerowany wcześniej scenariusz realizacji zysków/zamykania pozycji krótkich na złotym - wskazuje Ryczko.

Zdaniem analityka zdjęty został duży czynnik ryzyka, gdyż mało prawdopodobnym jest, aby wczorajszy wyrok doprowadził do destabilizacji sektora bankowego w PL. Dodatkowo spadło ryzyko masowego przewalutowania kredytów w CHF. W konsekwencji polska waluta umocniła się już o ok. 8 gr wobec franka szwajcarskiego oraz 5 gr względem euro.