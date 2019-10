Koniec z chwilówkami? Wkrótce nowa ustawa

Ustawa antylichwiarska przygotowana przez resort ministra Zbigniewa Ziobry przewiduje obniżenie wskaźnika tzw. kosztów pozaodsetkowych z obecnych 55 do 20 proc. Chodzi o koszty jakie do każdej chwilówki dolicza pożyczkodawca. Minister Ziobro chce by nie przekraczały one 20 proc. pożyczonej kwoty (poza kosztami odsetek). Branża lamentuje,że przy takim rozwiązaniu pożyczanie stanie się kompletnie nieopłacalne a firmą grożą opuszczeniem rynku.

Firmy pożyczkowe liczyły, że proponowane rozwiązanie zakwestionuje Bruksela, jednak tak się nie stało. 30 września Polska dostała zielone światło do KE dla nowych obostrzeń. I ustawa trafiła do tzw. notyfikacji (aprobaty i rejestracji projektu) do poszczególnych ministerstw, po tym zajmie się nią Sejm. Obecny parlament będzie miał na to czas przez dwa tygodnie po terminie wyborów. Czy faktycznie uda się przegłosować nowe prawo jeszcze w tej kadencji. Jak pisze Puls Biznesu ustawy nie ma porządku obrad w dniach 15-16 października.

Co ciekawe, negatywną opinię o ustawie mają nie tylko firmy pożyczkowe ale też NBP i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Ich zastrzeżenia dotyczą właśnie wskaźnika kosztów pozaodsetkowych, które narzuca minister sprawiedliwości.

Przygotowywana zmiana jest już kolejną, która ma na celu walkę z lichwą i chronić pożyczkobiorców. Za każdym razem firmy z branży wieszczą upadek sektora i opanowanie rynku przez szarą strefę. Nic takiego się nie stało. Konkurencja jest tu bowiem zabójcza zwłaszcza między tradycyjnymi pożyczkodawcami a tzw. fintechami czyli firmami działającymi w internecie. DS