Przybywa sukcesorów prywatnych firm

Ponad 10 tys. zarządców sukcesyjnych było na koniec września tego roku wpisanych do CEIDG, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Przedsiębiorcy mają możliwość ustanowienia zarządcy sukcesyjnego, dzięki ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która weszła w życie w listopadzie ubiegłego roku.

Celem wprowadzenia przepisów o zarządzie sukcesyjnym było to, aby firma nie kończyła swojej działalności wraz ze śmiercią właściciela, tylko mogła być dalej rozwijana przez kolejne pokolenie. Nie minął jeszcze rok od ich wejścia w życie, a już możemy mówić o pozytywnej reakcji polskich przedsiębiorstw. Świadczy o tym liczba złożonych wniosków o wpis do CEIDG oraz to, że na koniec września br. ustanowionych zostało ponad 10 tys. zarządców sukcesyjnych powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości cytowana przez ISBnewss.