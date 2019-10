Bank Millennium: wyrok TSUE nie dotyczy wszystkich frankowiczów

Wyrok TSUE dotyczy okoliczności ustalonych w indywidualnej sprawie i nie będzie miał automatycznego zastosowania do rozstrzygnięć we wszystkich sprawach - napisał Bank - podaje PAP, cytując oficjalny komentarz Banku Millennium. Portugalski bank był jednym z najbardziej zaangażowanych w kredytowaniu we frankach szwajcarskich.

W czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł w sprawie dotyczącej kredytów we frankach szwajcarskich. Może on mieć istotny wpływ na sytuację Polaków, którzy mają kredyty mieszkaniowe w tej walucie. Trybunał stwierdził, że prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich.

Z uwagą podchodzimy do (…) odpowiedzi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na pytania podniesione przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie walutowego kredytu hipotecznego udzielonego klientowi jednego z polskich banków” - napisał bank w komentarzu< opublikowanym przez PAP.

Bank wskazał w tym komentarzu, że decyzja w tej indywidualnej sprawie zostanie podjęta przez Sąd Okręgowy w Warszawie. A zapewne i przez Sąd Najwyższy, który wyda wyrok ostateczny.

Millennium przekazało, że wyrok TSUE „dotyczy okoliczności ustalonych w indywidualnej sprawie i nie będzie miał automatycznego zastosowania do rozstrzygnięć we wszystkich sprawach.

Zdaniem Millennium obowiązkiem polskich sądów będzie podjęcie ostatecznych decyzji w oparciu o przepisy UE interpretowane zgodnie z wyrokiem TSUE, mając na względzie przepisy krajowe nie pomijając interpretacji dokonanych przez polskie sądy.

Według banku TSUE nie kwestionuje mechanizmu indeksacji. Millennium poinformowało, że w sprawach dotyczących indeksacji - z wyjątkiem jednego przypadku - sądy rozstrzygały na korzyść banku.

Bank powołuje się na dane Związku Banków Polskich (ZBP), według których do tej pory tylko 2 proc. roszczeń klientów z kredytem we frankach zostało wniesionych do sądów. A Zostało wydanych ok. tysiąca ostatecznych wyroków korzystnych dla banków, a ok. 100 przeciwko bankom.

Millennium stara się stopniowo ograniczać udział kredytów w CHF w portfelu by ostatecznie spadł do 20 proc. Czytaj też:Po wyroku TSUE: Polski system bankowy - stabilny

(PAP) DS