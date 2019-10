UE przeznaczy 880 mln euro na modernizację polskich kolei

Komisja Europejska poinformowała w piątek, że w ramach polityki spójności zatwierdziła dwa duże projekty dotyczące modernizacji polskiej sieci kolejowej oraz zwiększenia jej wydajności przewozowej i bezpieczeństwa. Wsparcie z unijnej kasy wyniesie 880 mln euro.

Oba projekty, których realizacja powinna się rozpocząć w styczniu 2023 roku, zapewnią promocję kolei jako czystego ekologicznie i konkurencyjnego środka ogólnokrajowego transportu - głosi komunikat KE.

W pełni zharmonizowane połączenia kolejowe w ruchu pasażerskim i towarowym zwiększą spójność terytorialną Polski, zapewniając jednocześnie w dłuższej perspektywie lepszą jakość powietrza w kraju. To kolejna w polityce spójności historia z sukcesem - oświadczył komisarz UE ds. europejskiej polityki sąsiedztwa Johannes Hahn.

Blisko 838 mln euro zostanie przeznaczone na modernizację liczącego 214,5 km długości południowego odcinka linii kolejowej nr 131, który łączy stację Chorzów Batory ze stacją Zduńska Wola Karsznice. Biegnąca z Chorzowa do Tczewa trasą przedwojennej magistrali węglowej linia nr 131 wchodzi w skład Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Na wspomnianym odcinku zostanie wymieniona nawierzchnia torowa wraz ze wzmocnieniem jej podłoża oraz zmodernizuje się lub na nowo wybuduje mosty i wiadukty, co zapewni skrócenie tam czasu przejazdu pociągów towarowych o 37 minut, a międzyregionalnych pasażerskich o blisko pół godziny.

Dodatkowe ponad 43 mln euro z unijnych funduszy pomoże w sfinansowaniu zakupu ponad 930 kolejowych platform kolejowych do przewozu kontenerów. Będą one obsługiwać 91 pokrywających cały obszar Polski połączeń między terminalami kontenerowymi - tak lądowymi, jak i morskimi.

Celem jest przeniesienie przewozu towarów z dróg na tory kolejowe, co ma służyć ograniczeniu emisji dwutlenku węgla i zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach poprzez zmniejszenie liczby jeżdżących po nich ciężarówek - zaznacza komunikat KE.

Przypomina też, że Polska jest największym beneficjentem funduszy z polityki spójności, gdyż zapewniły jej one od czasu wstąpienia do UE w 2004 roku budowę lub modernizację 12200 km dróg, uzyskanie dostępu do internetu szerokopasmowego dla 9,1 mln osób oraz utworzenie 151 tys. miejsc pracy.

W następnym długoterminowym budżecie UE Polska, mimo przewidzianych cięć ma pozostać w gronie największych beneficjentów funduszy spójności. KE zaproponowała przekazanie ponad 72 mld euro na wsparcie transformacji polskiej gospodarki, tak by stała się ona bardziej ekologiczna, konkurencyjna i innowacyjna.

