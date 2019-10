PZU pomoże ratować życie i zdrowie Polaków WIDEO

Grupa PZU pomoże strażakom ochotnikom ratować ludzkie życie i zdrowie. Przeznaczy 5 milionów złotych na zakup najbardziej potrzebnego sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w całej Polsce. Sami strażacy zdecydują o jego wyborze

Strażacy ochotnicy są często pierwsi na miejscu tragedii. Gaszą pożary, ratują ofiary wypadków na drodze, przychodzą z pomocą, gdy dochodzi do wichur, powodzi i innych klęsk żywiołowych. Za to wszystko należy im się nie tylko szacunek. Należy się troska, by mieli jak najlepszy sprzęt, dzięki któremu będą mogli ratować ludzi dotkniętych nieszczęściem, ale i sami będą bezpieczni. Taki cel ma nasza inicjatywa – podkreśla Paweł Surówka. – Jest podziękowaniem dla strażaków ochotników, których skuteczność mamy okazję obserwować z bliska – dodaje prezes PZU Życie Roman Pałac.

Gdy dochodzi do powodzi, ulew, burz i innych klęsk żywiołowych, PZU wysyła na miejsce mobilnych pracowników, którzy odwiedzają poszkodowanych w domach. Tak było w maju tego roku, kiedy lubelskie wsie zdewastowała trąba powietrzna i dwa lata temu, kiedy huragany pustoszyły Kujawy i Pomorze.

Zawsze na miejscu spotykamy strażaków ochotników, którzy docierają z pomocą jako pierwsi. Stąd pomysł, żeby ich wesprzeć, a dzięki nim ludzi, których spotkała tragedia – tłumaczy prezes Pałac. Inicjatywa jest też efektem dużej liczby wniosków o pomoc od strażaków ochotników, nadsyłanych w związku z prowadzonym przez PZU programu działań prewencyjnych na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa „Pomoc to Moc”. Dlatego w jego ramach powstał osobny, dedykowany OSP projekt.

PZU przekaże strażakom z OSP fundusze na zakup sprzętu, który sami będą mogli wybrać w zależności od swoich potrzeb. Zaoferuje im sprzęt do ratownictwa drogowego i medycznego oraz do walki z żywiołami. Będą to m.in. agregaty i zestawy hydrauliczne do wyważania drzwi w autach, pilarki, przecinarki, rozpieracze, pompy i agregaty prądotwórcze, a także defibrylatory, deski ortopedyczne i specjalistyczne zestawy medyczne.

PZU OSP pokaz / autor: Max Wysocki, Fratria

Program „Pomoc to Moc” wpisuje się w społeczną strategię Grupy PZU o nazwie #10latdłużej, którą ogłosiliśmy w czerwcu. Obejmuje ona szereg działań na rzecz zdrowia, bezpieczeństwa i lepszego życia wszystkich Polaków. Wyszliśmy z założenia, że miarą naszego sukcesu jest realizacja nie tylko biznesowych, ale i społecznych celów. Jest realne wsparcie dla ludzi, którzy jak strażacy ochotnicy każdego dnia efektywnie pomagają innym – podkreśla członkini zarządu PZU Życie Dorota Macieja.

PZU OSP pokaz / autor: Max Wysocki, Fratria

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych mogą składać wnioski o nowy sprzęt za pośrednictwem strony internetowej: pomoctomoc.pzu.pl/OSP

mw