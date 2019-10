Skandal ! Maltański rolnik ma dopłaty 650 euro. Polak 240 euro

PiS gwarantuje, że na konta rolników będą wpływały takie dopłaty bezpośrednie, które odpowiadają w złotówkach temu, co mają np. Niemcy - zapewnił prezes PiS Jarosław Kaczyński. „To będzie na pewno 1200, albo nawet więcej niż 1200 zł od jednego hektara” - dodał.

W programie „Tydzień” w TVP 1, którego gościem w niedzielę był Jarosław Kaczyński, zwrócono uwagę, że Polska wciąż jest na 19 miejscu w rankingu wysokości tych dopłat w UE, a przed nami są m.in. takie państwa, jak Malta (650 euro na hektar), Grecja (550 euro), czy Niemcy (300 euro). Polska jest też wciąż poniżej średniej unijnej tych dopłat.

Kaczyński pytany, czy jest szansa, żeby teraz to zmienić zapewnił, że „jest taka okazja i na pewno z niej skorzystamy”.

Ja nie będę mówił tutaj o metodach, na pewno będą jeszcze rokowania. To są różne drogi, ale muszą prowadzić do tego, i my to gwarantujemy, Prawo i Sprawiedliwość to gwarantuje, że na konta rolników będą wpływały takie sumy, które odpowiadają w złotówkach temu, co mają na przykład Niemcy - zapewnił polityk.

Oczywiście nie będziemy Maltą - to jest szczególna sytuacja. Ale to, co jest w Niemczech, nam się należy i to będziemy mieli. I to będzie na pewno 1200, albo nawet więcej niż 1200 zł od jednego hektara - zapowiedział.