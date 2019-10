Przetargi na wykonanie obwodnicy Trójmiasta na przełomie roku

Na przełomie roku chcemy rozpocząć procedurę przetargową na Obwodnicę Metropolitalną wokół Trójmiasta. Szacowany koszt budowy drogi wynosi ok. 2 mld zł. Jest wstępna opinia Eurostatu na temat wpływu tej inwestycji na bilans finansów publicznych - poinformował w w Żukowie (Pomorskie) wiceminister infrastruktury Waldemar Buda.

Mamy dzisiaj już wstępną opinię Eurostatu na temat wpływu inwestycji na bilans finansów rządowych. To jest potrzebne, to jest taki etap absolutnie wstępny. Natomiast myślę, że on się zakończy mniej więcej do końca października. Chcielibyśmy, żeby przełom roku był tym momentem, w którym moglibyśmy już rozpoczynać procedurę przetargową - powiedział Waldemar Buda.

Zaznaczył, że Obwodnica Metropolitalna wokół Trójmiasta będzie realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Poinformował, że on będąc pełnomocnikiem rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego będzie osobiście koordynował realizację tego projektu.

Buda wyjaśnił, że Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów postawił warunek, żeby inwestycje drogowe budowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego nie wchodziły w bilans finansów publicznych, dlatego przy tym projekcie zwrócono się o taką opinię najpierw do GUS-u a potem do Eurostatu. Opinia GUS-u była pozytywna dla projektu, a Eurostat ostateczną opinię ma wydać do końca miesiąca. Rząd przewiduje, że będzie ona pozytywna.

Wiceminister poinformował, że potrzeba budowy Obwodnicy Metropolitalnej była zdiagnozowana już bardzo dawno, a „dzisiaj” dla projektu jest ważny moment, ponieważ z fazy projekcyjnej następuje przejście w fazę wykonawczą. „Mamy konkretny plan dojścia do budowy obwodnicy ze wskazaniem konkretnego finansowania, ze wskazaniem terminu poszczególnych etapów”- dodał.

Buda wyjaśnił, że w wyniku budowy Obwodnicy Metropolitalnej ma powstać 31 km trasy w standardzie drogi ekspresowej.

Dodał, że szacowany koszt budowy tej drogi wynosi około 2 mld zł, ale wartość ta nie jest ostateczna. Cena wyniknie z ofert, które wpłyną na planowany przetarg i końcowa cena zależy od jego rozstrzygnięcia. Podkreślił, że koszty budowy są szacunkowe także ze względu na bardzo dynamicznie zmieniający się rynek budowlany. Dodał, że podana wartość szacunkowa 2 mld zł dotyczy tylko kosztów budowy. Ostateczna cena Obwodnicy Trójmiasta będzie dużo wyższa, ponieważ oprócz budowy umowa w formule PPP obejmie też koszty utrzymania i zaprojektowania tej drogi. Podkreślił, że droga ta po wybudowaniu, będzie eksploatowana na podobnych zasadach, jak inne drogi ekspresowe w kraju. Wybrany w przetargu partner projektu, budowanej w formule PPP Obwodnicy Metropolitalnej, po wybudowaniu drogi, będzie otrzymywał, comiesięczne wynagrodzenie za tzw. „utrzymanie dostępności drogi”. Wiceminister podkreślił, że partner ten finansuje też na początku całą inwestycję. Dodał, że inwestycje w formule PPP planuje się na 20-30 lat.

Wiceminister podkreślił, że spośród sześciu projektów drogowych wyselekcjonowanych do budowy w tym trybie finansowania projekt budowy Obwodnicy Metropolitarnej jest najbardziej zaawansowany. Ocenił, że procedura przetargowa na budowę obwodnicy w partnerstwie publiczno-prywatnym, jest bardzo skomplikowana, ponieważ obejmuje ona projektowanie, finansowanie, budowanie, utrzymanie i eksploatację tej drogi. „To są wszystkie zadania, które będą objęte jednym postępowaniem” -dodał.

Zgodnie z przedstawionym przez wiceministra harmonogramem budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej 31 lipca został przygotowany wniosek do Eurostatu. Na przełomie lat 2019/2020 planowane jest ogłoszenie przetargu, w 2020 r. wybór partnera w PPP, na przełomie lat 2020/2021 zawarcie umowy PPP, a w roku 2021 zamknięcie finansowania. Projektowanie i budowa drogi przewidywana jest na lata 2021-2024.

Planowana Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, zwana też Obwodnicą Metropolitalną jest drogą przebiegającą w planowanym ciągu drogi ekspresowej S6. Wybudowanie tej drogi odciążyłoby S6- Obwodnicę Trójmiasta, która jest drogą o jednym z najwyższych natężeń ruchu samochodowego w kraju i praktycznie wyczerpuje już swoją przepustowość. Budowa Obwodnicy Metropolitalnej pozwoliłaby na remont i rozbudowę Obwodnicy Trójmiejskiej. Droga ekspresowa S6 przebiegająca równolegle do wybrzeża Morza Bałtyckiego łączy aglomerację trójmiejską z aglomeracją szczecińską. Droga nie jest jeszcze w całości wybudowana. Na części odcinków trwają jeszcze prace budowlane. Pod koniec września wojewoda pomorski wydał zgodę na realizację inwestycji drogowej dla odcinka drogi ekspresowej S6 Szemud - Chwaszczyno.

