Kijów: Znowu gorąco na Majdanie. Nasilają się protesty przeciwko oderwaniu Donbasu

Około 10 tys. osób protestowało w niedzielę na Majdanie Niepodległości w Kijowie w obawie, że zgoda władz na przyjęcie tzw. formuły Steinmeiera w spraw uregulowania konfliktu w Donbasie będzie oznaczała kapitulację przed Rosją.

„Nie dla kapitulacji, nie dla amnestii” - głosiły przyniesione przez ludzi plakaty. „Sługa Narodu do narodu” - wykrzykiwali zgromadzeni.

Nad nimi powiewały flagi w barwach narodowych i czerwono-czarne. Policja oświadczyła, że akcja była spokojna i nie doszło do żadnych incydentów.

Protestujący, z którymi rozmawiała PAP wyrażali obawy, że zgoda prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na formułę Steinmeiera będzie oznaczała ustępstwa wobec Rosji, która wspiera separatystów w Donbasie.

Nie pozwolimy na to. Zełenski może o tym nie wie, ale przez wojnę w Donbasie przeszło 200 tys. ludzi. Są to doświadczeni żołnierze. Niech nie myśli, że zgodzimy się, by Ukraina ugięła się przed Rosją - powiedział ok. 40-letni mężczyzna z ukraińską flagą w ręku.