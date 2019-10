Teka komisarza UE: Czy jest polski plan B?

Zdecydowanie dementuję plotki, że miałbym być kandydatem na polskiego komisarza zamiast Janusza Wojciechowskiego; nie ma takich planów - mówił w poniedziałek szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

Kandydat na komisarza ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski nie dostał we wtorek zielonego światła od koordynatorów komisji rolnictwa, co mogłoby zakończyć procedurę jego przesłuchania. Europosłowie zażądali, aby odpowiedział na dodatkowe pytania. PiS chce walczyć o Janusza Wojciechowskiego, by nie stracić teki rolnej, ale szanse na jego przejście są minimalne - wynika z nieoficjalnych informacji PAP z Brukseli.

Premier Mateusz Morawiecki mówił w niedzielę w telewizji wPolsce.pl, że nie zakłada opcji, że w przypadku odrzucenia kandydatury Janusza Wojciechowskiego na unijnego komisarza ds. rolnictwa Polska zgłosi innego kandydata.

Szef gabinetu prezydenta był pytany w poniedziałek w radiowej Jedynce, czy prawdziwe są doniesienia medialne o tym, że w obliczu kłopotów Wojciechowskiego z uzyskanie poparcia rozważana jest opcja, by to on był polskim kandydatem na komisarza, przy czym zmianie miałby ulec teka; nie byłby to teka rolnictwa, a być może teka związana z rozszerzeniem UE.

„Dementuje je zdecydowanie, żadnych takich planów nie snuję. Trzymam kciuki za Janusza Wojciechowskiego. Myślę, że jest bardzo dobrym kandydatem na komisarza ds. rolnictwa. Polska tę tekę wywalczyła dla siebie, wynegocjowała, powinniśmy ją utrzymać. Żadnych planów tego typu, dotyczących zwłaszcza mojej osoby nie ma i myślę, że takie plotki rozsiewa ktoś, kto chce zaszkodzić mnie, panu Wojciechowskiemu i sprawie polskiego komisarza” - powiedział Szczerski.

Wyraził nadzieję, że polscy europosłowie zgodnie z deklaracjami dotrzymają swoich obietnic i będą bardzo ostro zabiegać w Parlamencie Europejskim o poparcie wszystkich grup politycznych dla Janusza Wojciechowskiego. „Wojciechowski jest polskim kandydatem do KE na ważne stanowisko dla wszystkich polskich rolników niezależnie od barw partyjnych, więc wszyscy polscy europosłowie powinni dać dziś świadectwo temu, co mówią w Polsce. Chyba, że mówią tak samo prawdziwie jak (Sławomir) Neumann, ale mam nadzieję, że jest on wyjątkiem, a nie regułą i że mówią Polakom prawdę, że zabiegają o interesy Polski w Europie, a takim interesem jest dziś to, by Janusz Wojciechowski objął funkcję komisarza do spraw rolnictwa” - powiedział Szczerski.

Prezydencki minister zaznaczył, że chciałby zobaczyć „aktywne działanie polskich, także opozycyjnych, europosłów na rzecz polskiego komisarza, bo jego porażka będzie też ich porażką”.

„Mam nadzieję, że nie zwycięży taktyka +dowalić PiS-owi za wszelką cenę+, bo to jest absurdalne, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą interesy wszystkich polskich rolników” - powiedział Szczerski.

W poniedziałek koordynatorzy komisji rolnej Parlamentu Europejskiego mają podjąć decyzję w sprawie kandydatury Janusza Wojciechowskiego. W związku z tym, że jego przesłuchanie w ubiegłym tygodniu we wtorek nie przekonało większości w PE, Wojciechowski musiał odpowiedzieć na dodatkowe pytania pisemne. Jeśli i to nie wystarczy, wówczas odbędzie się kolejne wysłuchanie.

PAP, sek