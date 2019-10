Pekao chce mocniej finansować zieloną energetykę i eksporterów

Bank Pekao chce mocniej wspierać eksporterów, również na rynkach pozaeuropejskich oraz projekty związane z energią odnawialną i efektywnością energetyczną, poinformował ISBnews prezes Michał Krupiński.

Według Michała Krupińskiego, prezesa Pekao SA już teraz bank jest w stanie wspierać firmy w kilkudziesięciu krajach świata przy wsparciu KUKE. Zarabia na tym, mamy tu świetne ROE. Pekao SA już teraz pośrednio odpowiada za eksport o wartości 1 mld zł.

Dzięki naszym produktom finansowania eksportu, polscy eksporterzy już są w trakcie realizowania kontraktów na ponad 0,5 mld zł plus mają zabezpieczone finansowanie z banku na kolejne kontrakty eksportowe o wartości kilkuset milionów złotych” - powiedział Krupiński w rozmowie z ISBnews.

Dodał, że szereg polskich firm, które opanowały Europę, chce wchodzić na kolejne rynki i większość rozmów, które bank prowadzi z klientami na temat ich ekspansji zagranicznej nie dotyczy już Europy.

„Klienci oczekują naszej zwiększonej aktywności w Azji, na Bliskim Wschodzie, w Europie, Stanach Zjednoczonych i mam wątpliwość, czy polskie banki nadążają za tak szybką globalizacją polskich firm” - zaznaczył jednak.

Dodał, że Pekao jest silnym bankiem, jeśli chodzi o zagraniczne korporacje i liczba klientów zagranicznych ‘silnie przyrasta’.

Bank chce także mocniej zaangażować się we współfinansowanie projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

Mamy tu mocne kompetencje, bo możemy przenieść nasze doświadczenie i wiedzę z zakresu project finance do tych sektorów. Z drugiej strony, mamy też strategiczny ‘gap’ na energetykę zieloną, która mając już bardziej ustabilizowane otoczenie regulacyjne - mam nadzieję - będzie się rozwijać, więc z całą pewnością jest to coś, co nas interesuje” - powiedział Krupiński.