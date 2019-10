Kongres 590: Kwieciński: Koszty wyroku TSUE niższe

Koszty, które polski sektor bankowy będzie musiał ponieść w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącym kredytów indeksowanych do waluty obcej będą znacząco mniejsze niż szacowane przez bankowych ekspertów 50-60 mld zł, uważa minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Nie mamy bardzo dokładnych szacunków. To będzie zależało od tego, ilu naszych frankowiczów zgłosi się do sądów i jakie będą rozstrzygnięcia. W mojej ocenie, to jest znacząco mniej niż to co mówią eksperci bankowi, którzy mówili o 50-60 mld zł” - powiedział Kwieciński dziennikarzom w kuluarach Kongresu 590 w Rzeszowie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.