W Niemczech zaczął się spór o imigrantów

Niemieckie media spierają się w poniedziałek o sensowność działań szefa MSW RFN Horsta Seehofera w polityce migracyjnej. Zadeklarował on m.in. zgodę na przyjmowanie przez Niemcy 25 proc. migrantów, którzy docierają do Włoch drogą morską.

Właśnie Horst Seehofer (CSU), który ostro krytykował (kanclerz) Angelę Merkel za jej politykę migracyjną, może pomóc UE rozwiązać problem, z którym Wspólnota od lat się boryka. Oznajmił on, że Niemcy będą przyjmować 25 proc. migrantów, którzy docierają do Włoch drogą morską” - przypomina dziennik „Rheinische Post” z Duesseldorfu.

Deklaracja padła w połowie września w wywiadzie dla monachijskiego dziennika „Sueddeutsche Zeitung”. Jednak dopiero w ostatnich dniach, wraz z coraz liczniej przybywającymi na greckie wyspy migrantami, zaczęła budzić kontrowersje. Przeciwko takim zobowiązaniom wystąpił m.in. szef frakcji CDU/CSU w Bundestagu Ralph Brinkhaus.

Błędem było to, że nie skonsultował swojego kroku z nikim poza Merkel. Zobowiązanie budzi bowiem teraz niepokój również w szeregach jego własnego zaplecza politycznego. Niemniej, idea Seehofera, żeby wspólnie z Francją i Włochami wystąpić z inicjatywą i dać szansę innym państwom UE na przyłączenie się do mechanizmu kwotowego, była słuszna - broni szefa MSW „Rheinische Post”.

Całkowicie inaczej sytuację ocenia „Thueringische Landeszeitung” z Weimaru, którego zdaniem nadzieje Seehofera okazały się mrzonkami.

Założenie, że do inicjatywy przyłączy się co najmniej połowa państw UE okazało się nieuzasadnione. Reakcja większości rządów jest powściągliwa, bądź nieprzychylna. Seehofer powinien się cieszyć, jeśli z wtorkowego spotkania unijnych ministrów spraw wewnętrznych w Luksemburgu uda mu się wyjść z twarzą - ocenia dziennik i dodaje, że pomysł, który miał być impulsem do skoordynowania unijnej polityki azylowej pokazał jedynie, jak głęboko UE jest podzielona w tej kwestii.