Bez pracy jest tylko 5,1 proc. Polaków

Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła we wrześniu 5,1 proc. i w porównaniu do sierpnia spadła o 0,1 punktu procentowego - poinformowała w poniedziałek PAP szefowa MRPiPS Bożena Borys-Szopa „To najniższy poziom bezrobocia od niemal trzech dekad podkreśliła.

Szacowana przez MRPiPS stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła we wrześniu br. 5,1 proc. i w porównaniu do sierpnia br. spadła o 0,1 punktu procentowego. W analogicznym okresie ubiegłego roku (wrzesień 2018 - sierpień 2018) miał miejsce identyczny spadek tego wskaźnika (z 5,8 proc. do 5,7 proc.).

Ministerstwo pracy podkreśla, że począwszy od 1991 r. wskaźnik bezrobocia we wrześniu nigdy nie był tak niski, a poziom natężenia bezrobocia odnotowany we wrześniu 1990 r. był niemal identyczny, jak obecnie (wyniósł wówczas 5,0 proc.).

Bardzo nas cieszy, że w rejestrach urzędów pracy figuruje coraz mniej osób bezrobotnych. Powodem do radości jest również to, że tegoroczny spadek liczby bezrobotnych we wrześniu był silniejszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To znak, że rynek pracy wciąż pozostaje w dobrej kondycji - oceniła szefowa MRPiPS.

Podkreśliła, że od 1990 roku nigdy poziom bezrobotnych we wrześniu nie był tak niski. „Mówimy więc o najniższym poziomie bezrobocia od niemal trzech dekad. Stopa bezrobocia na poziomie 5,1 proc. to już naprawdę granica tzw. bezrobocia naturalnego” - zaznaczyła.

Minister wskazała, że wrzesień na rynku pracy okazał się bardzo dobrym miesiącem. „Nadal utrzymywała się spadkowa tendencja w liczbie bezrobotnych, wzrosła liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy, a w żadnym województwie nie odnotowano wzrostu stopy bezrobocia. Do tego urzędy pracy informują o realizacji nowych inwestycji, dzięki którym powstają nowe miejsca pracy. To bardzo dobra wiadomość” - oceniła Borys-Szopa.

Ze wstępnych danych resortu wynika, że liczba bezrobotnych w końcu września 2019 roku wyniosła 852,4 tys. osób i w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 13,1 tys. osób (o 1,5 proc.).

Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (wrzesień 2018 - sierpień 2018) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 11,2 tys. osób (o 1,2 proc.). Natomiast liczba bezrobotnych w końcu września br. była o 95 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 10 proc.).

Jak podało MRPiPS, w dwóch województwach - opolskim i warmińsko-mazurskim wskaźnik bezrobocia obniżył się o 0,2 p. p.. W 9 województwach odnotowano spadek stopy bezrobocia o 0,1 p. p, a w pięciu województwach - pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim natężenie bezrobocia w stosunku do sierpnia nie uległo zmianie.

Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 2,8 proc.) utrzymuje się w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (8,5 proc).

Z kolei spadek liczby bezrobotnych we wrześniu 2019 roku miał miejsce w 14 województwach, przy czym najsilniejszy (procentowy) odnotowany został w województwach: wielkopolskim (o 2,3 proc.), łódzkim (2,1 proc.), opolskim (o 2,1 proc.) i lubuskim (2,0 proc.) w województwie dolnośląskim.

(PAP)DS