Polskie firmy szturmują zagraniczne rynki

Firmy, które czują się na siłach, by poszerzyć swoją ekspansję o zagraniczne rynki mogą poszukać wsparcia w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Dobrą okazją będzie PAIH Forum Biznesu, jednodniowa, otwarta impreza, która odbędzie się na stadionie PGE Narodowym w Warszawie 9 października.

Wydarzenie to skierowane jest do polskich firm, głównie z sektora MŚP. Mogą nimi być już aktywni eksporterzy i przedsiębiorcy zainteresowani eksportem swoich produktów i usług oraz ci, którzy planują, a także realizują inwestycje zagraniczne.

Drugi raz organizujemy to wydarzenie, w zeszłym roku odwiedziło nas ponad 5 tysiecy osób – mówił w programie Wywiad Gospodarczy w Telewizji wPolsce.pl Robert Zawadzki, dyrektor zespołu ekspertów branżowych w PAIH. To państwowa instytucja, która nieodpłatnie pomaga polskim przedsiębiorcom.

W tym roku spodziewana jest co najmniej tak samo wysoka frekwencja – do piątku zarejestrowało się już ponad 3,3 tysiąca osób.

W ramach tego wydarzenia jest okazja by spotkać się z kolegami z biur zagranicznych, którzy działają na zagranicznych rynkach. To także wykłady, warsztaty, panele, które pomagają zdobywać wiedzę na temat inwestycji na zagranicznych rynkach czy jego specyfiki – mówi gość programu.

W poprzedniej edycji osoby, które przybyły na PGE Narodowy chciały przede wszystkim zdobywać przydatne kontakty do np. sieci handlowych czy dystrybutorów po, by przebić się ze swoim produktami. A to jak wiadomo nie jest łatwe – kilka maili czy telefonów na pewno nie wystarczy.

Wejście na nowy rynek to zawsze duże wyzwanie, zwłaszcza dla mniejszych firm, które zdecydowanie mają mniejsze możliwości finansowe i organizacyjne. Warto się do tego przygotować strategicznie.

Trzeba się przygotować na to, że będzie to kosztowało 2-3 lata intensywnych działań i wysiłku – obecności na targach, spotkań, wyjazdów – ostrzega Robert Zawadzki. Pewna droga na skróty jest kasztanie z kanałów e-commerce, ale to z kolei wiąże że się z pewnymi zagrożeniami, o których trzeba pamiętać.

Wiadomo, że krajobraz polskiej gospodarki tworzą dziś przede wszystkim małe i średnie firmy. Jednak wiele z nich działa przede wszystkim lokalnie w Polsce.

Tylko 13 proc. mikro i małych oraz 27 proc. średnich firm w Polsce deklaruje aktywność biznesową za granicą.

Zawsze przede wszystkim stawiamy na wiedzę samych przedsiębiorców. Zależy nam na tym, by polskie firmy były samodzielne, by potrafiły współpracować i by łączyły kompetencje z wielu dziedzin. Wielu przedsiębiorców potrafi wykorzystać nisze rynkowe. Samodzielnie. Jest jednak wiele obszarów, w których my możemy wesprzeć przedsiębiorców – dodaje przedstawiciel PAiH.

Eksport odpowiada obecnie za 45 proc. polskiego PKB. Według prognoz MPiT do końca tego roku handel zagraniczny wzrośnie o 6 proc., w przyszłym roku także będzie rósł.

Od chwili powstania w 2017 roku Polska Agencja Inwestycji i Handlu sfinalizowała 400 kontraktów eksportowych na takich rynkach jak: Chiny, Singapur, Korea Południowa, Australia, Kenia, Senegal, Argentyna, Kanada, Rosja czy w krajach Unii Europejskiej. Branżami, które mają najwyższy potencjał eksportowy są: meble, kosmetyki, polska moda wraz z biżuterią, jachty i łodzie rekreacyjne, czy żywność.

Oprac. gr