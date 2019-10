Neumann butnie: nie zrezygnuję z kandydowania do Sejmu

Nie zrezygnuję z kandydowania do Sejmu - zapowiedział w poniedziałek poseł Sławomir Neumann (PO-KO).

Akurat tak się składa, że dzisiaj można się poddać weryfikacji wyborców, za tydzień - zauważył polityk, który jest „jedynką” gdańskiej listy KO w wyborach do Sejmu.

TVP Info opublikowała w piątek nagranie rozmowy Neumanna z lokalnymi działaczami PO z Tczewa, która odbyła się pod koniec 2017 r. w Gdańsku. Polityk w wulgarny sposób wypowiada się w niej na temat sytuacji w tym mieście; rozmowa dotyczy też ewentualnych zarzutów prokuratorskich dla związanych z PO prezydentów miast. Lider pomorskiej PO deklaruje, że stanie murem za wszystkimi, którzy mają problem z prawem, warunkiem jest jednak członkostwo w Platformie.

Polityk jest także - według relacji TVP Info - niezadowolony z sytuacji w Tczewie.

Rzygam tym Tczewem. Słowo honoru ci daję, rzygam Tczewem (…) Dlatego, mówiąc szczerze, nie chcę zajmować się Tczewem, bo tam są same p…by, naprawdę - mówi.

Sławomir Neumann poinformował w niedzielę, że składa rezygnację z przewodniczenia klubowi parlamentarnemu PO-KO. Zapytany w poniedziałek w radiu RMF FM, kiedy zapadła decyzja o rezygnacji, o tym że rezygnuje z szefowania klubem PO-KO, odparł, że zapadła ona w niedzielę i podjął ją sam.

Nie ma tyle czasu, żeby tłumaczyć te wszystkie rzeczy, które są trochę wycinane z kontekstu i szkodzą wyraźnie w takim normalnym przekazie, więc trzeba to było też przeciąć. To były słowa, które padały w emocjach i na prywatnym spotkaniu działaczy naszej partii, trochę opisujące ich sytuację, żałuję - podkreślił Neumann.

Byłem w Tczewie w sobotę i wybieram się do Tczewa. Mam tam wielu przyjaciół i znajomych. W Tczewie wszyscy wiedzą czego dotyczyła ta rozmowa, dotyczyła złych działań naszego tczewskiego koła - zaznaczył.

Neumann pytany, czy zrezygnuje z kandydowania do Sejmu, odpowiedział: Nie, akurat tak się składa, że dzisiaj można się poddać weryfikacji wyborców, za tydzień.

Neumann był również pytany o wynik wyborczy w Tczewie. Wygramy w Tczewie. Mamy tam świetnych kandydatów, także z Tczewa - zapewnił.

Dopytywany o wynik ogólnokrajowy dla Koalicji Obywatelskiej, ocenił, że będzie to „powyżej 30 proc., bliżej 35”. Dodał, że wynik PiS będzie zależał od frekwencji, bo przy niskiej frekwencji - w jego ocenie - PiS przekroczy 40 proc., a przy wyższej opozycja może mieć łącznie lepszy wynik.

Wierzę w to, że dzisiaj jest kilka scenariuszy. Najtrudniejszy, który się wydaje prawie nierealny, to jest zwycięstwo Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej. Ja w nie wierzę - powiedział.

Możliwy jest też scenariusz, że nawet wygrana PiS-u do Sejmu, nie oznacza, że PiS będzie miał w Sejmie i większość, bo i Platforma, i PSL i SLD, mogą mieć - tak jak w kilku sejmikach - większość, nawet ze słabszym wynikiem pojedynczo - mówił.

W nagraniach opublikowanych przez TVP Info jest również cytat dotyczący nieżyjącego prezydenta Gdańska.

W różnych badaniach, k…, naszych, których oskarżają. Hania Zdanowska zyskuje, jak ma akt oskarżenia. Idzie wręcz dokładnie odwrotnie. Nie patrz na to, to nie ma żadnego znaczenia. Oni ilością aktów, inflacją tych aktów oskarżenia, powodują, że nie mają żadnego (znaczenia). Jedynym gościem jest Adamowicz, który ma absolutnie mega twarde rzeczy, które mogłyby go wyprowadzić w kajdankach - dodaje lider pomorskiej PO.

W RMF FM Neumann został zapytany, czy za słowa o jej mężu przeprosi Magdalenę Adamowicz.

Wielokrotnie to mówiłem, że obawiamy się, że nie tylko ten hejt na Pawła Adamowicza, który był, te ciągłe grillowanie jego przez służby i prokuraturę, przez telewizję publiczną, ale także, że mogą się posunąć oni - oni, czyli władza, do takiego rozwiązania, że w kampanii wyborczej będą chcieli wyprowadzić Pawła Adamowicza w kajdankach z ratusza. To było do przewidzenia, niestety, i Paweł też o tym wiedział będąc na to gotowym, bo wielokrotnie o tym z nim rozmawialiśmy - odpowiedział.

TVP Info w niedzielę wieczorem opublikowało kolejne nagrania z Neumannem, w których polityk mówi m.in. o wyborach samorządowych. Na nagraniach opublikowanych w piątek Neumann odnosił się m.in. do członkostwa w PO. „Pamiętaj: jedna zasada jest dla mnie święta, k… Naucz się tego, jak będziesz o czymkolwiek rozmawiał. Jak będziesz w Platformie, będę cię bronił, k…, jak niepodległości. Jak wyjdziesz z Platformy, to masz problem” - słyszymy.

PAP, kg