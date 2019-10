Polska gospodarka może zacząć inspirować świat

Polska gospodarka staje się coraz bardziej suwerenna, niezależna od cyklów koniunkturalnych naszych zachodnich partnerów – pisze w „Polskim Kompasie 2019” premier Mateusz Morawiecki, kreśląc pejzaż zmian ekonomicznych Polski po 1989 r.

W tym roku obchodzimy symboliczną dla naszej gospodarki i całego państwa rocznicę. 30 lat temu rozpoczęły się przemiany polityczne, w wyniku których Polska weszła na drogę prowadzącą do demokracji i gospodarki rynkowej. (…) Porzucenie gospodarki centralnie planowanej było dla nas wszystkich prawdziwą rewolucją, która w ciągu trzech dekad przyniosła znakomite rezultaty, jak chociażby ponad dwuipółkrotny wzrost PKB czy czternastokrotny wzrost eksportu. (…) coraz powszechniej korzystamy z owoców wzrostu nie tylko w wielkich miastach, lecz także w małych miasteczkach i na wsiach, w Polsce lokalnej. Cała Polska zmienia się na naszych oczach – rozpoczyna swój tekst Mateusz Morawiecki.

Pozytywne efekty przemian ustrojowych, które obserwujemy dziś, nie powinny przesłonić nam całego obrazu transformacji, a więc również jej cieni. Nie da się ukryć, że w czasie tej gospodarczej rewolucji nie wykorzystaliśmy wszystkich szans i możliwości. Polska stała się krajem o średnim poziomie zamożności i relatywnie wysokich nierównościach społecznych. (…) Na początku lat 90., kiedy otwieraliśmy nowy rozdział w naszych dziejach, wschodni model gospodarczy zastąpiliśmy zachodnim, wierząc, że prosta imitacja rozwiązań sprawdzonych w tzw. pierwszym świecie rozwiąże nasze problemy. Teoria neoliberalna, która była podstawą budowy zrębów polskiego kapitalizmu, okazała się nieefektywna w zderzeniu z konkretnymi uwarunkowaniami społecznymi w naszej części Europy. (…) zabrakło komponentów sprawiedliwości i solidarności - diagnozuje premier. (…)

Nic dziwnego, że od lat w Polsce narastała potrzeba wypracowania nowego podejścia do gospodarki, łączącego ambitne cele rozwojowe z solidarną polityką społeczną. Dlatego właśnie Rząd Prawa i Sprawiedliwości zaproponował długo oczekiwaną alternatywę dla dotychczasowego planu modernizacji imitacyjnej. Tą alternatywą jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którą wdrażamy konsekwentnie przez ostatnie cztery lata - przypomina prezes Rady Ministrów.

Zdaniem Mateusza Morawieckiego o efektach tych działań mówią zarówno twarde dane, które da się zweryfikować, jak i głębsza ewolucja rzeczywiści społecznej kraju.

Polska, co potwierdzają najnowsze analizy ekonomistów, jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów na świecie. Przeciętny roczny wzrost poziomu PKB oscyluje wokół poziomu 5 proc. Stabilność i wysokość tego ważnego wskaźnika rozwoju imponuje, zwłaszcza jeśli uwzględnimy kondycję innych gospodarek europejskich, które w ostatnich latach mierzą się ze spowolnieniem. To jasny dowód, że Polska gospodarka staje się coraz bardziej suwerenna, niezależna od cyklów koniunkturalnych naszych zachodnich partnerów. Dynamika wzrostu PKB daje nam jednak tylko powierzchowny obraz zmian, jakie zaszły w polskiej gospodarce ostatnich czterech lat. By ocenić jakość tych zmian, musimy potwierdzić, że doskonałe wyniki makroekonomiczne znajdują przełożenie na życie zwykłych obywateli – stwierdza autor Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.