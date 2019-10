Szykują się potężne cięcia w sektorze bankowym

Nawet 10 tysięcy osób może zostać zwolnionych z HSBC,Commerzbank ma plan zamknięcia 200 oddziałów. Cięcia etatów dotyczą głównie pracowników wyższych rang i europejskich filii - czytamy na portalu money.pl.

Zwolnienia planowano już podczas kierownictwa poprzedniego dyrektora generalnego Johna Flinta HSBC.

Wtedy jednak pracę miało stracić około 4700 osób. Decyzję podjął już nowy dyrektor naczelny banku - Noel Quinn europejskich filii - informuje portal.

Zwolnienia tłumaczone są słabszą perspektywą globalnego wzrostu, co z kolei spowodowało rozluźnieniem polityki pieniężnej banków centralnych. To z kolei przekłada się na niższe zyski z pożyczek, co w efekcie odbija się na sytuacji finansowej banków.

Podobną drogą mogą podążyć także inne banki. Commerzbank ogłosił zwolnienia 4300 osób, czyli o jedną dziesiątą siły roboczej, oraz plan zamknięcia 200 oddziałów w ramach restrukturyzacji. Deutsche Bank chce zredukować zatrudnienie o 18 tys. osób, a francuski Societe Generale - o 1,6 tys.

Money.pl, kg