- Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju będzie aktualizowana w przyszłym roku - zapowiedział w poniedziałek podczas Kongresu 590 w Jasionce k. Rzeszowa minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Kwieciński tłumaczył w poniedziałek podczas debaty o priorytetach rozwoju w latach 2019-2023, że Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju nie kończy się na tym roku. „To nie jest strategia tylko na jedną kadencję rządową” - powiedział.

Zakładamy, że obecna strategia, którą mamy, po prawie już w tej chwili trzech latach (…), będzie w przyszłym roku zaktualizowana. Tego wymaga obecna chwila, dlatego, że otoczenie w Europie, otoczenie globalne się zmienia i takiej aktualizacji dla tej strategii potrzebujemy” - zaznaczył.

Dodał, że dla nas konieczne jest wytyczenie drogi, w której Polacy osiągną poziom życia i rozwoju podobny do tego, jaki mamy średnio w UE.

Szef resortów: finansów i rozwoju zaznaczył, że perspektywa dogonienia średniej europejskiej już nie jest mrzonką ().

Pewnie w tym, albo w przyszłym roku przegonimy Portugalię, jesteśmy na dobre drodze, aby dogonić gospodarkę Włoch - powiedział. Nasza strategia musi być do tego dostosowana - dodał.

Uczestniczący w debacie doradca prezydenta RP Cezary Kochalski zauważył, że polska gospodarka rozwija się znakomicie w ostatnich trzech latach. Według niego 2020 r. też zapowiada się na zupełnie satysfakcjonującym poziomie.

Zupełnie jako rok stabilny, niemniej jednak musimy mieć na uwadze generalne wyzwania, przed którymi gospodarka nasza staje - zaznaczył.

Wskazał, że system finansowy jest bezpieczny, a nierówności w istotnym stopniu zostały zniwelowane, czemu sprzyja polityka społeczna.

Według Kochalskiego pierwszym wyzwaniem jest zwiększenie aktywności zawodowej Polaków, co związane jest z czynnikami demograficznymi i starzeniem się społeczeństwa. „Drugim wyzwaniem jest kwestia tego postępu technologicznego, technicznego () To wyzwanie, które będzie dotykać nie tylko Polskę, ale także wiele innych krajów” - dodał. Trzecie obserwowane przez Kochalskiego wyzwanie to „ustabilizowanie relacji: oszczędności versus inwestycje”.

Powiedział, że zależny nam na inwestycjach, ale problem oszczędności ciągle występuje. Z tym, jak zaznaczył, wiąże się mądra polityka korzystania z kapitału zagranicznego. (PAP)

